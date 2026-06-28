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SMRTONOSNI NAPADI

U ruskim napadima ubijene četiri osobe u Ukrajini

Aftermath of overnight Russian missile and drone strikes in Kyiv
Foto: Thomas Peter/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
28.06.2026.
u 21:54

I Rusija i Ukrajina niječu da namjerno ciljaju civile u ratu koji traje duže od četiri godine.

U ruskim napadima ubijene su najmanje četiri osobe u nedjelju na jugoistoku i sjeveroistoku Ukrajine, rekli su regionalni dužnosnici. U napadima na jugoistočnu regiju Zaporižje ubijene su dvije osobe, dok ih je ozlijeđeno 16, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu. 

U slikama koje je guverner objavio mogla se vidjeti zapaljena zgrada i dijelovi četvrti u ruševinama. U sjeveroistočnoj graničnoj regiji Harkiva, koja je česta meta ruskih napada, raketa je pogodila grad Zmijiv, usmrtila jednu te ozlijedila osam osoba, uključujući i dvoje djece, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

Policija u regiji Harkiva također je rekla da je policajac ubijen dok je pokušavao organizirati evakuaciju stanovnika u drugoj zajednici dalje na sjeveru. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi verzije događaja ni s jedne strane. I Rusija i Ukrajina niječu da namjerno ciljaju civile u ratu koji traje duže od četiri godine.
Ključne riječi
napadi Ukrajina Rusija

Komentara 1

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Avatar Villager
Villager
22:01 28.06.2026.

Jel to puno ili malo u odnosu na autobus sa beroruskom decom?

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