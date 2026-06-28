Pucanj u Sarajevu koji je umalo ubio svijet

Austrijski prijestolonasljednik, nadvojvoda Franjo Ferdinand sa suprugom Sofijom krenuo je iz Beča 23. lipnja 1914. posebnim vlakom do Trsta. Potom je vojnim brodom "Viribus unitis" doplovio do Metkovića, gdje mu je pripremljen svečani doček. Prema službenom protokolu, planirao je kraće zadržavanje i govor narodu u Mostaru.



Bila je sparna nedjelja, kada je pet dana poslije, 28. lipnja 1914. godine, stigao u Sarajevo, središnje mjesto "najmlađeg" austrougarskog područja (1878. godine Bosna i Hercegovina je okupirana, a od 1908. i formalno pripojena dvojnoj monarhiji), u napetim međunarodnim okolnostima. Bio je to dan koji će taj egzotični gradić na rubovima Europe učiniti referentnim mjestom svjetske povijesti. Te nedjelje bio je i Vidovdan, srpski pravoslavni blagdan, inače jedan od ključnih i sudbonosnih datuma u srpskom mitskom narativu. Uzduž trase kojom se kretala pompozna kolona s visokim uzvanicima u masi radoznalog svijeta koja je pozdravljala, mislili su, budućeg cara, u Franz-Jozefovoj ulici s dva metka dočekao ga je Gavrilo Princip.