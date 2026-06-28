Dubravko Merlić: Ne žalim što sam pustio 'Čavoglave' 1992., emisija 'Slikom na sliku' ukinuta je zbog pritisaka

Dubravko Merlić, dugogodišnji televizijski autor i producent, tijekom četiri desetljeća rada stvorio je niz prepoznatljivih televizijskih projekata, uvijek pomičući granice sadržaja i forme. Njegova posvećenost mediju televizije, kao i kontinuirano postavljanje novih profesionalnih izazova vidljivi su u svakom projektu na kojem radi, kada je riječ o informativnim emisijama ili dokumentarnim serijalima, podjednako.



Među posljednjim projektima njegove produkcijske kuće Castor Multimedia su "Svjetla pozornice", "Moderna vremena" i "Plovopis – južni pučinski otoci", prikazani na Hrvatskoj radioteleviziji, kući u kojoj je svojedobno ostavio duboku brazdu i u ulozi urednika i voditelja, te obilježio domaći medijski prostor vrhunskim projektima poput popularne emisije "Slikom na sliku".