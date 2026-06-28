Dubravko Merlić, dugogodišnji televizijski autor i producent, tijekom četiri desetljeća rada stvorio je niz prepoznatljivih televizijskih projekata, uvijek pomičući granice sadržaja i forme. Njegova posvećenost mediju televizije, kao i kontinuirano postavljanje novih profesionalnih izazova vidljivi su u svakom projektu na kojem radi, kada je riječ o informativnim emisijama ili dokumentarnim serijalima, podjednako.
Među posljednjim projektima njegove produkcijske kuće Castor Multimedia su "Svjetla pozornice", "Moderna vremena" i "Plovopis – južni pučinski otoci", prikazani na Hrvatskoj radioteleviziji, kući u kojoj je svojedobno ostavio duboku brazdu i u ulozi urednika i voditelja, te obilježio domaći medijski prostor vrhunskim projektima poput popularne emisije "Slikom na sliku".
Dubravko Merlić: Ne žalim što sam pustio 'Čavoglave' 1992., emisija 'Slikom na sliku' ukinuta je zbog pritisaka
Pustio sam 'Čavoglave' 1992. i nije mi žao, u tom kontekstu imalo je nekog smisla. 'Slikom na sliku' ukinuta je zbog političkih pritisaka
Komentara 12
NauĆili????
Meni isto izbrisati komentar u kojem sam napisao da se pjesma Čavoglave u 90-ima svakodnevno vrtila na HRT i to po nekoliko puta dnevno. U 90-ima smo svi s guštom slušali Čavoglave i nitko nije dovodio tu pjesmu u pitanje, ni Tuđman, ni Račan, ni Gotovac, ni Budiša, ni itko. Nisu vođene polemike o njoj i nije dijelila Hrvate. I što je tu netočno? Pa zar je istina postala teret u Hrvatskoj? Ovo pišem samo za današnje mlade da znaku što je bilo.
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A zašto bi trebao žaliti?