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CARNET se oglasio nakon curenja podataka hrvatskih učenika: 'Pozivamo na dodatan oprez'

THE CANADIAN PRESS 2024-05-22
Foto: Graeme Roy
1/3
VL
Autor
Mate Kovačević/Hina
28.06.2026.
u 21:38

Ocjenjuje kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga.

Carnet je u nedjelju navečer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Neki su mediji tijekom dana objavili da su na internetskom forumu procurili podatci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.

Carnet ističe kako objavljeni podatci, prema informacijama kojima trenutačno raspolaže, uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje, dodaje Carnet. Carnet upozorava korisnike, iako se ne radi o podatcima koji omogućuju pristup korisničkim računima, na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. 

Pozivamo na dodatan oprez prilikom zaprimanja elektroničke pošte u kojima se traže podatci za prijavu ili druge osobne informacije, poručuju iz Carneta. U ovom trenutku, ističe, nema indicija koje bi upućivale na potrebu za promjenom korisničkih zaporki. Ako rezultati istrage pokažu da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o njima biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala, napominje Carnet.

Ocjenjuje kako prema trenutačno dostupnim informacijama nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga. Svjesni smo da je ova situacija izazvala zabrinutost među učenicima, roditeljima, nastavnicima i školama, napominje Carnet i dodaje kako će korisnike i cjelokupnu javnost pravodobno izvješćivati o svim potvrđenim činjenicama putem CARNET-ovih službenih komunikacijskih kanala.
Ključne riječi
Učenici škola curenje podataka CARNet

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