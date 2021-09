VIDEO Popela se i zaplesala na krovu automobila, reakciju vozača nije očekivala

Gužve u prometu mogu izluditi i najsmireniju osobu, no što učiniti kad netko namjerno radi probleme, pitanje je na koji mnogi vozači moraju biti spremni.

Gotovo nevjerojatan incident dogodio se u ulici Forest Gate u Londonu kad je mlada žena iz nepoznatog razloga popela se na Fiat Punto i počela plesati na krovu automobila u trenutku dok je na semaforu bilo crveno za njega.

Vozač spomenutog automobila izletio je vani i šakom udario ženu u gležanj, nakon čega je ona pala s automobila na leđa, javlja Daily Mail.

Potom se ispričala vozaču i zamolila ga da se smiri.

Snimku incidenta na Twitteru objavio je slučajni prolaznik.

Literally just saw this in forrest gate, its just crazy these days in east london.. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/PxqQs341ho