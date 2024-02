VIDEO Pitali smo građane treba li uvesti vojni rok: 'Treba ga uvesti. Služio sam ga i to je posebno iskustvo'

Uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj postaje sve popularnija tema te izaziva razna podijeljena mišljenja o toj temi. Raspravlja se o nužnosti uvođenja vojnog roka, te utjecaju na mlade generacije dok društvo traži odgovor na pitanje sigurnosne zaštite. Večernji list odlučio je provjeriti što Zagrepčani misle o uvođenju obaveznog vojnog roka.

Jesu li za ili protiv uvođenja pitali smo ih u centru Zagreba, a kazali su nam i da li misle da bi on trebao biti obavezan i za žene. Mišljenja su podijeljena, jedni ga smatraju poželjnim zbog svojevrsnog odgoja i stvaranja neke vrste discipline, a drugi misle da on nije potreban za mlade, te da bi se s njim trebali baviti osobe koje su već obučene za to.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Mislim da bi to bilo poželjno jer bi trebalo uvesti discipline među mladima", "Mislim da je potrebno, s obzirom na današnju situaciju u svijetu, da mladi nauče nešto o vojnoj doktrini, dovoljno je znati rukovati s osobnim naoružanjem, nekakve osnovne vojničke vještine", samo su neka od razmišljanja.

"Mislim da bi ga trebalo uvesti i trajno ostaviti, to je temelj jedne države i sigurnosti, i ja sam služio vojni rok i mislim da je to jedno posebno iskustvo", rekao je jedan gospodin. Jedna gospođa smatra da tri mjeseca, koliko se predlaže, nije dovoljno.

POVEZANI ČLANCI:

"Ne možete za tri mjeseca od osobe koja ima određen režim života koji je sasvim drugačiji napraviti budućeg vojnika", zaključak je gospođe. O tome bi li žene trebale služiti vojni rok čuli smo svakakva mišljenja: "Nikako, mislim da to nije za žene", "Bilo bi ravnopravno i fer, ali osobno se ne slažem s tim, možda da je svugdje u svijetu takva praksa onda bi drugačije razmišljala ali ovako ne", "Da, mislim da bi trebao biti i za žene", "Nisam tome sklona, ali tko želi neka ide". Detalje pogledajte u video anketi.