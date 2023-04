VIDEO Ogromne gužve na A4 kod ulaska u Zagreb, vozi se otežano zbog nesreće: 'Sve je stalo'

Prometna nesreća na A4 između Sesveta i Popovca ovog je poslijepodneva uzrokovala ogromne gužve, a čitatelji su nam dojavili kako je promet na toj relaciji gotovo pa stao.

Policija nam je potvrdila kako je do prometne nesreće došlo oko 17.40 sati, a nedaleko od naplatnih kućica Ivanja Reka kod robne kuće Ikee u smjeru Zagreba stvorile su se velike gužve. U nesreći su sudjelovala dva automobila, a došlo je do materijalne štete.

O nesreći se oglasio i HAK, upozoravajući kako se trenutno vozi jednim prometnim trakom. ''Prometna nesreća na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova POPOVEC i SESVETE u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h'', navode. Promet je trenutno izrazito otežan, što zbog uobičajenih gužvi do kojih dolazi na tim relacijama u to vrijeme dana, što zbog prometne nesreće. Osim toga, na tom potezu do 30. lipnja obavljaju se i radovi, zbog čega je odmorište Sesvete zatvoreno u oba smjera, kao i zaustavni traci kod odmorišta.