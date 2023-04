Detalji strave na A4: Djelatnici naplatnih kućica od šoka su jedva pozvali pomoć

Policija je objavila detalje o nesreći u kojoj je jučer oko 20 sati kod naplatne postaje Goričan na autocesti A4 Zagreb - Goričan poginuo 44-godišnji vozač osobnog automobila.

- Upravljajući Mercedesom C klase, čakovečkih registarskih oznaka, kolnikom autoceste A4, iz smjera Čakovca u smjeru Goričana, zbog nepropisne brzine kretanja prednjim dijelom automobila udario je u betonski razdjelnik između druge i treće naplatne trake. Uslijed siline udara došlo je do podizanja automobila u zrak te udara u krov naplatne postaje i naplatnu kućicu, a potom i do prevrtanja na krov - kažu u Policijskoj upravi međimurskoj.

Tijelo je prevezeno je na Odjel patologije čakovečke bolnice, gdje će se prema nalogu nadležnog državnog odvjetnika obaviti obdukcija. To je prva žrtva na cestama u ovoj godini u Međimurskoj županiji.

Djelatnici naplatnih kućica od šoka su jedva pozvali pomoć. "Taj prvi poziv koji smo primili, nismo ni razumjeli što čovjek govori koliko je bio u šoku", rekao je za Dnevnik.hr glasnogovornik međimurske policije.

Iz smrskanog automobila, kako je naveo, posvuda je prskalo ulje.

Prema neslužbenim informacijama, stradali vozač, koji je sam bio u vozilu, bio je pripadnik vatrogasnog društva.