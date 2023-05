VIDEO Objavljena snimka razgovora Bidena i Zelenskog: Poznato što je rekao o padu Bahmuta

Ukrajina je u nedjelju rekla da se i dalje bori za kontrolu nad istočnim gradom Bahmutom, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenskij ranije kazao da je grad "još samo u našim srcima", dok ruski predsjednik već čestita na "oslobađanju grada" i obećava priznanja.

Upitan prije sastanka s američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Japanu bori li se ukrajinska vojska i dalje u Bahmutu, nakon što su Rusi rekli da su ga u potpunosti zauzeli, Zelenskij je novinarima rekao": "Mislim da ne". Dodao je: "Danas je Bahmut još samo u našim srcima".

Zelensky's statement was commented on by his press secretary Sergei Nikiforov, stressing that the president denied the loss of Bakhmut. Reporter question:



- The Russians said they took Bakhmut.



Zelensky's response:



- I think not. #Bakhmut #Russia #Ukraina #Zelensky pic.twitter.com/91DFGZOGna