VIDEO Večernji u New Yorku nakon zastrašujućeg napada u podzemnoj: 'Takve stvari nas ujedine i udruže'

New York je u utorak ujutro bio poprište nesvakidašnjeg napada. Frank James (62) je ispalio u podzemnoj željeznici dimne bombe te upucao deset putnika, a još njih 13 je ozlijeđeno u paničnom bijegu sa stanice podzemne. James je brzo priveden, ali financijsko i kulturno središte Sjedinjenih Država još jednom je završilo na naslovnicama svih svjetskih medija zbog nasilja, problema kojeg je obećao riješiti nedavno izabrani novi gradonačelnik Eric Adams.

Kako grad "diše" dva dana kasnije, snimio je urednik Večernjakova portala Dario Markas, s jednog od najpoznatijih svjetskih trgova - Times Squarea.

- Kao što nam kažu lokalni Newyorčani, takve stvari njih samo ujedine i udruže. Ništa ne može zaustaviti život u ovom gradu. Sve je puno turista. Maske se većim dijelom ovdje nose, ali život normalno teče. Vraća se ovaj veliki grad u svoju normalnu rutinu nakon pandemije i nakon svega što se dogodilo u posljednje dvije godine. Na ovom trgu (o.a Times Square) vidimo reklame na dućanima na kojima piše 'We stand with Ukrajine' (o.a 'Mi smo uz Ukrajinu') - opisao je Večernjakov urednik atmosferu na ulicama New Yorka.

Pogledajte kako je bilo u New Yorku nedugo nakon napada