VIDEO Na Vinkovačkim jesenima osvanuo transparent protiv HDZ-a: 'Slučaj u Andrijaševcima je bio okidač'

Svečani mimohod 58. Vinkovačkih jeseni obilježio je incident kada se pojavio veliki transparent, obješen na vrh jedne od zgrada u središtu grada, na kojem je pisalo “Eutanizirajte HDZ”. Nezavisni politički vijećnik u Gradskom vijeću Vinkovaca Goran Kajkić kaže kako je inicijator postavljanja transparenta bio on s grupom građana.

- Istina je, ja sam to organizirao i to ne krijem. Planirali smo to napraviti i jučer ali smo morali odustati ali smo zato uspjeli danas. Poruka je to koja mora ići i koja je naišla na odobravanje građana – rekao je Kajkić za Večernji list.

Pojašnjava kako je s ovom inicijativom krenuo radi cijele situacije u Slavoniji, a da je okidač bio jučerašnji događaj u Andrijaševcima, selu na nekoliko kilometara od središta Vinkovaca, gdje je eutanazirano 36 svinja koje su potom ostavljene da leže uz glavnu cestu.

- Odlučio sam se na ovu akciju radi promašenih mjera od početka pojave afričke svinjske kuge, svega što se događa, brojnih nelogičnosti pa i zabrane konja i konjskih zaprega na svečanom mimohodu. Tu je uništavanje Slavonije, očajna demografska situacija i još puno toga. Slučaj u Andrijaševcima je bio okidač i poruka je morala ići van jer mislim da je za boljitak Hrvatske neophodno eutanazirati HDZ koji je hrvatska politička kuga – kaže Kajkić.

Dodaje i kako je policija brzo uklonila transparent ali da im je za to trebalo nekoliko minuta. Prema njegovim riječima prilikom skidanja transparenta čulo se negodovanje okupljenih građana kojima je dosta svega. Inače, u svome političkom radu Kajkić je postao poznat po svojim brojnim žustrim izjavama i raznim performansima u kojima proziva vladajuće i HDZ. Iznimno je aktivan i na društvenim mrežama gdje sve to objavljuje.

Inače, afrička svinjska kuga trenutno je najveća epidemija smrtonosne bolesti domaćih i divljih svinja koja je zabilježena u Hrvatskoj.

– Afrička svinjska kuga dramatično utječe na sektor proizvodnje svinja u Europi te ugrožava lokalnu i regionalnu ekonomiju budući da je Europska unija najveći izvoznik svinja i svinjskog mesa na svijetu. Europska unija godišnje izveze pet milijuna tona svinjskog mesa diljem svijeta, a uzgoj svinja u Europskoj uniji čini 8,5 posto njezine ukupne proizvodnje. Bolest nije opasna za ljude, ali ima razorne učinke na populaciju domaćih i divljih svinja, njihov uzgoj i gospodarstvo, jer je stopa smrtnosti gotovo 100 posto. Trenutačno ne postoji učinkovito cjepivo za afričku svinjsku kugu, a proširena je u više od 50 zemalja na svijetu – istaknuo je to Ivica Budor, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza.