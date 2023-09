Do sada radi pojave afričke svinsjke kuge eutanazirano više od 15.000 komada svinja

Prema podacima koje je danas iznijela ministrica poljoprivrede Marija Vučković do sada je radi pojave afričke svinjske kuge eutanazirano više od 15.000 svinja i to sa nešto više od 700 gospodarstava na kojima se bolest do sada pojavila. Bila je ovo prilika i da odgovori na neka pitanja novinara poput onoga da je u trenutku pojave afričke svinjske kuge ravnateljica Uprave za veterinarstvo Tatjana Karačić bila na starom godišnjem odmoru.

Po riječima Vučković sumnja na pojavu afričke svinjske kuge postavljena je 23. lipnja i čim se sumnja postavi pišu se rješenja za gospodarstva i tako se i dogodilo odmah 23. lipnja. -Nije izgubljen niti jedan trenutak, a kamoli četiri dana. Ravnateljica Karačić je od prvih saznanja u svemu bila 100 posto uključena i naravno da se odmah vratila s godišnjeg odmora – istaknula je Vučković.

Novinari su postavili i pitanje o suvlasništvu ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana u tvrtki Agroproteinka koja ima koncesiju za poslove odvoženja i zbrinjavanja lešina uginulih životinja. Kazala je kako se ne može govoriti o bilo kakvom pogodovanju jer je tu koncesiju Agroproteinka dobila još 2017. godine na temelju javnog natječaja i u vrijeme kada Grlić Radman nije bio ministar vanjskih poslova. Dodala je i kako u Hrvatskoj nema tvrtki koje se bavi tim poslovima te da te 2017. godine nije bilo nikoga drugog koji se javio na natječaj.

-Mogu reći da je to jedini dionik veterinarskog sustava koji i danas radi po cijenama na temelju pravilnika iz 2015. godine – kazala je Vučković. Govoreći o tome koliko je tvrtka Agroproteinka do sada zaradila na uklanjanju i zbrinjavanju eutanaziranih svinja kazala je kako je do sada eutanazirano oko 15.000 komada svinja te da su bile prosječne težine od oko 150 kilograma.

-Ako se te brojke pomnože s visinom naknade iz ugovora o koncesiji, a to je 0,19 centi za kupljenje i odvoz i 0,17 centi za preradu i spaljivanje, onda je do skupa 0,36 centi po kilogramu, pa vi pomnožite i vidjet ćete da su brojke koje se iznose u javnosti nebulozne – rekla je Vučković.

