VIDEO Morska lavica iskoristila rekordne kiše za turu po zoološkom vrtu

Ženka morskog lava nakratko je pobjegla iz svoje nastambe u zoološkom vrtu u njujorškom Central Parku kada joj je za vrijeme jučerašnjih rekordnih kiša poplavio bazen.

Životinja je isplivala iz poplavljenog bazena i tumarala okolnim područjem prije nego se vratila u nastambu koju dijeli s još dva morska lava, izjavio je Jim Breheny, potpredsjednik Društva za zaštitu divljeg života, prenosi CNN.

Osoblje zoološkog vrta nadziralo je neočekivanu avanturu morske lavice dok su čekali da se vrati. Razina vode u bazenu od tada se smanjila te su sve životinje u ispravnim nastambama, ističu iz zoološkog vrta, dodajući da zaposlenici niti posjetitelji nisu bili u opasnosti te da je lavica ostala unutar granica zoološkog vrta.

How much did it rain in Central Park, you ask? Enough so that some of the Zoo's sea lions were able to leave their enclosure and swim around the zoo! pic.twitter.com/vHNmZRN9Si