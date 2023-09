FOTO/VIDEO Poplava u New Yorku ukazala na ozbiljan problem, guvernerka proglasila izvanredno stanje

Snažna oluja izbacilla je u petak nad New Yorkom gotovo 20 cm kiše u samo 24 sata, pretvorivši ulice u rijeke. Zbog izlijevanja vode zatvorena je i podzemna željeznica. Oluja je pogodila američki velegrad dvije godine nakon što je uragan Ida izazvao veliku štetu i odnio najmanje 13 života u više stambenih četvrti te pokazao koliko je Velika Jabuka ranjiva pred ekstremnim vremenskim pojavama pojačanim klimatskim promjenama.

Zatvoreno je više cesta, automobili su potopljeni, a nekoliko gradskih autobusa zarobljeno je u bujicama. Podzemne i nadzemne željeznice te zračni promet zaustavljeni su ili znatno kasne, a najmanje jedna škola u četvrti Brooklyn evakuirana je za vrijeme oluje, prenosi NBC News. "Gledamo realnosti u oči. Klimatske promjene postaju sve ekstremnije, ne možemo ih predvidjeti i zahtijevaju sve više investicija" rekao je Joseph Kane, stručnjak za infrastrukturu s instituta Brookings, dodajući kako se obično radi "premalo i prekasno".

"Infrastruktura u New Yorku, posvuda u SAD-u i iskreno, u mnogo, mnogo dijelova svijeta, jednostavno ne može podnijeti klimatske pojave kakve vidimo danas, a pogotovo ne one koje nas čekaju u budućnosti" smatra Steve Bowen, posrednik globalne osiguravajuće kuće.

Poplave su pogodile oko 23 milijuna ljudi, a guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila je izvanredno stanje za New York, Long Island i dolinu Hudson zbog "kišnog događaja koji ugrožava živote". Gradske vlasti poručuju da nije napravljeno dovoljno kako bi se ojačalo New York nakon oluje Sandy 2012. godine i bolje pripremilo velegrad na izazove ekstremnih vremenskih uvjeta.

"Ne popravljamo stvari jednakom brzinom kojom se klima mijenja i to će ostati izazov svaki put kad se pojavi ovakva oluja ili uragan" upozorila je Louise Yeung iz gradske uprave.

