Profesionalni kitesurfer Olly Bridge (21) izveo je prošle nedjelje nevjerojatan pothvat na plaži blizu britanskog grada Dawlisha.

Olly je dugo čekao savršene uvjete plime i mjesecima se pripremao za trik kojim bi preletio pješčani greben. To mu je napokon i uspjelo i svoj dugi let snimio je kamerom. Pogledajte kako je to izgledalo.