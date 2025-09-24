VIDEO Ministar Grlić Radman se uhvatio za harmoniku pa odsvirao poznatu hrvatsku pjesmu

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je ovih dana u New Yorku, gdje je, osim obavljanja službenih obaveza, jednom prilikom uzeo harmoniku u ruke i zasvirao. Na susretu s iseljenicima izveo je pjesmu "Marijana", što je izazvalo veliko oduševljenje okupljenih, piše 24 sata. Iz Ministarstva vanjskih poslova priopćili su kako je "ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman tijekom boravka u New Yorku posjetio je hrvatsku zajednicu okupljenu u Istarskom klubu".

Dodali su da je "tom prigodom, na poziv domaćina, ministar je odsvirao pjesmu 'Marijana', što je izazvalo veliko oduševljenje okupljenih. Ovaj trenutak svjedoči o bliskosti ministra s hrvatskim iseljeništvom, kao i o njegovoj predanosti jačanju povezanosti Republike Hrvatske s našim sunarodnjacima ma gdje god oni živjeli. Događaj je protekao u prijateljskom i toplom ozračju, potvrđujući snažne veze između Domovine i iseljene Hrvatske".

Video možete pogledati OVDJE.