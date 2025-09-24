Naši Portali
U POSJETU NEW YORKU

VIDEO Ministar Grlić Radman se uhvatio za harmoniku pa odsvirao poznatu hrvatsku pjesmu

80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York
Kylie Cooper/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
24.09.2025.
u 17:26

Iz Ministarstva vanjskih poslova priopćili su da je događaj protekao u prijateljskom i toplom ozračju, potvrđujući snažne veze između Domovine i iseljene Hrvatske

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je ovih dana u New Yorku, gdje je, osim obavljanja službenih obaveza, jednom prilikom uzeo harmoniku u ruke i zasvirao. Na susretu s iseljenicima izveo je pjesmu "Marijana", što je izazvalo veliko oduševljenje okupljenih, piše 24 sata. Iz Ministarstva vanjskih poslova priopćili su kako je "ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman tijekom boravka u New Yorku posjetio je hrvatsku zajednicu okupljenu u Istarskom klubu".

Dodali su da je "tom prigodom, na poziv domaćina, ministar je odsvirao pjesmu 'Marijana', što je izazvalo veliko oduševljenje okupljenih. Ovaj trenutak svjedoči o bliskosti ministra s hrvatskim iseljeništvom, kao i o njegovoj predanosti jačanju povezanosti Republike Hrvatske s našim sunarodnjacima ma gdje god oni živjeli. Događaj je protekao u prijateljskom i toplom ozračju, potvrđujući snažne veze između Domovine i iseljene Hrvatske".

Video možete pogledati OVDJE.

FOTO/VIDEO Peh za pehom: Melaniji i Donaldu Trumpu stale pokretne stepenice, zakazao i blesimetar: Pogledajte bračni par u UN-u
80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York
1/16
Avatar Samodesno
Samodesno
18:33 24.09.2025.

Od njega bih očekivao da će svirati Tamo daleko.

VA
VanjaPlank
17:43 24.09.2025.

Ovaj trenutak svjedoči da ide stopama Dačića.

