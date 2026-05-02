SAD upozorio europske saveznike: Kasnit će isporuka oružja

Washington je upozorio europske saveznike, uključujući Veliku Britaniju, Poljsku, Litvu i Estoniju, da očekuju duga kašnjenja u isporuci američkog oružja jer rat protiv Irana iscrpljuje zalihe, izvijestio je Financial Times u petak, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem.

Reuters je prošlog mjeseca izvijestio da su američki dužnosnici obavijestili neke europske kolege da će neke prethodno ugovorene isporuke oružja vjerojatno biti odgođene jer rat protiv Irana i dalje iscrpljuje zalihe oružja. Američki State Department u petak je objavio da je odobrio prodaju vojne opreme u ukupnoj vrijednosti od preko 8,6 milijardi dolara bliskoistočnim saveznicima Izraelu, Kataru, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Objava dolazi u trenutku kada je američko-izraelski rat protiv Irana obilježio devet tjedana od svog početka i više od tri tjedna od stupanja na snagu krhkog primirja u iranskom ratu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zaobišla je Kongres kako bi odobrila prodaju vojne opreme saveznicima na Bliskom istoku. State Department je priopćio da je američki državni tajnik Marco Rubio utvrdio da postoji izvanredno stanje koje zahtijeva hitnu prodaju tim zemljama i odbacio zahtjev Kongresa za reviziju prodaje.