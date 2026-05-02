ZAPLIJENILI BRODOVE

Trump o pomorskoj blokadi iranskih luka: 'Pomalo smo kao pirati'

Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
02.05.2026.
u 07:19

Iran je od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, osim svojih. Trump je nametnuo zasebnu blokadu iranskih luka.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da američka mornarica djeluje "poput pirata" provodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Trump je to izjavio opisujući zapljenu broda od strane američkih snaga prije nekoliko dana. "Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je vrlo profitabilan posao", rekao je Trump u petak navečer. "Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo."

Neke od iranskih plovila zaplijenile su SAD nakon što su napustile iranske luke, zajedno sa sankcioniranim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama. Iran je od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, osim svojih. Trump je nametnuo zasebnu blokadu iranskih luka.

SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanonu ubili su tisuće ljudi, a milijuni raseljeni. Rat je podigao cijene nafte i doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, uskog prometnog puta za oko 20 posto globalnih pošiljki nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Trump, koji je ponudio promjene vremenskih rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepopularan u SAD-u, suočio se s osudom zbog svojih komentara o sukobu, uključujući i kada je prošli mjesec zaprijetio uništenjem cijele iranske civilizacije. Mnogi američki stručnjaci rekli su prošli mjesec da bi američki napadi na Iran mogli predstavljati ratne zločine nakon što je Trump zaprijetio da će ciljati civilnu infrastrukturu.
SAD Libanon Irak Iran rat na Bliskom istoku Donald Trump

