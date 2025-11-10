Naši Portali
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

VIDEO Kupili su najružniju kuću u ulici, a pogledajte kako sada izgleda: 'Imala je više štakora nego dasaka'

Foto: Screenshot TikTok
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
10.11.2025.
u 11:23

Na prvi pogled, njihova kupnja izgledala je kao potpuna ludost. Zgrada bez krova, s urušenim zidovima i podom koji se raspadao, djelovala je više kao opasnost nego kao prilika

U posljednje vrijeme društvene mreže prepune su videa koji prikazuju nevjerojatne transformacije prostora ,od potpunih ruševina do modernih interijera koji izgledaju kao iz časopisa. Na TikToku i Instagramu sve češće se pojavljuju profili koji dokumentiraju proces renovacije: od prvog dana punog prašine i lomljenja zidova do završnih detalja kad se prostor pretvori u savršeno uređeni dom.

Među desecima takvih videa, neki jednostavno ostave bez daha. Upravo jedan takav primjer oduševio je korisnike diljem svijeta, priča o paru koji je staru, zapuštenu crkvu pretvorio u dom koji izgleda poput umjetničkog djela.

@churchhousewales Just a little intro from us…First of many updates we hope ⛪️ #R#RenovationProjectR#RenovationJourneyD#DIYRenovationI#InteriorDesignH#HouseTransformationR#RestorationProjectB#BuildingDreamsD#DesignInspoH#HistoricHomesP#PropertyMakeoverfyp #D#DreamHomeR#RenovationLifechurchconversion #H#HomeImprovementtiktokviral #C#ConstructionLifeP#PropertyDevelopersH#HomeRestorationtiktok #a#architecturedesignchurch #I#InteriorStylingH#HouseRestorationforyoupage #R#RenovationIdeasH#HomeProjectsC#CharacterHomesforyou ♬ original sound - Penny B Hollywood

Na prvi pogled, njihova kupnja izgledala je kao potpuna ludost. Zgrada bez krova, s urušenim zidovima i podom koji se raspadao, djelovala je više kao opasnost nego kao prilika. Kako su sami priznali u opisu svog prvog TikTok videa, „kupili smo rupu koju nitko nije htio na ulici“. I doista većina bi tu vidjela samo olupinu, ali oni su vidjeli potencijal.

Kada su prvi put kročili unutra, zidovi su se raspadali, a štakori su doslovno bili brojniji od dasaka na podu. No, uz viziju, upornost i mnogo strpljenja, polako su počeli oživljavati ono što je drugima bilo izgubljeno. Proces je bio dug i iscrpljujući: trebalo je obnoviti krov, očistiti zidove do temelja i potpuno rekonstruirati unutrašnjost.

Danas, umjesto zapuštene crkve, na istom mjestu stoji moderan, svijetao i prozračan dom koji odiše toplinom i karakterom. Par je pažljivo sačuvao autentične element, visoke stropove, drvene grede i dijelove izvorne opeke te ih spojio s minimalističkim, suvremenim detaljima. Rezultat je interijer koji spaja prošlost i sadašnjost u savršenoj harmoniji.

Njihov video o transformaciji postao je viralan na TikToku (@churchhousewales), skupivši više od 196 tisuća pregleda i tisuće komentara oduševljenih gledatelja. „Moram podići čeljust s poda – nevjerojatno!“, napisao je jedan korisnik. „Sve ima potencijal ako vam je dovoljno stalo“, dodao je drugi.

Ključne riječi
crkva obnova renovacija TikTok

