VIDEO Kaos u Moskvi nakon napada dronovima: Ljudi zarobljeni na aerodromima, spavaju po podovima

Veliki ukrajinski napadi dronovima na Rusiju su rezultirali potpunim kaosom u glavnim zračnim lukama koje gravitiraju Moskvi, a tisuće putnika čekaju u redovima ili spavaju na podu zračnih luka nakon otkazanih ili odgođenih letova, izvijestili su ruski mediji. Videosnimke koje su objavili ruski mediji prikazuju ljude kako, čekajući u redovima spavaju na podu Šeremetjeva, najprometnije ruske zračne luke po broju putnika.

Moscow region, Russia ❗

