Stručnjak za komunikaciju otkrio trik: Evo što reći kad vam netko viče u lice

Ponekad je teško zadržati mir kada se suočavamo s nečijom ljutnjom ili kada nam netko viče u lice. U trenucima intenzivnih emocija, prirodna reakcija može biti obrambena ili impulzivna, što često otežava racionalno razmišljanje i kontrolu vlastitih postupaka. Glasno izražavanje ljutnje kod druge osobe može izazvati osjećaj prijetnje, frustracije ili nesigurnosti, što dodatno otežava zadržavanje smirenosti. Srećom, jedan je odvjetnik objasnio kako najbolje reagirati kada netko počne vikati na vas te je podijelio savjete kako smiriti svađe, piše Mirror.

Savjet je na društvenim mrežama podijelio Jefferson Fisher, odvjetnik specijaliziran za parnice, stručnjak za komunikacije i voditelj emisije "The Jefferson Fisher Podcast". Također je autor knjige, a redovito dijeli savjete na TikToku gdje ima 1,4 milijuna pratitelja. "Prije svega, umjesto da povisite glas i vičete nešto poput 'nemoj vikati na mene', mirno upotrijebite frazu: 'ne odgovaram na tu glasnoću'. Tako im dajete do znanja da su prešli vašu granicu, govorite im da ne dopuštate ljudima da tako razgovaraju s vama", rekao je Fisher.

Kao drugi savjet ponudi je da to kažete tišim glasom od uobičajenog razgovornog tona i da malo prigušite glas. "To te čini da zvučiš smirenije. Njih, pak, čini da zvuče manje kontrolirano, pa da bi se uskladili s tobom, automatski spuštaju glas. Treće: što sporije govoriš, to ćeš zvučati samopouzdanije. Jedan trik je dodati pauze oko glagola", savjetovao je odvjetnik.

Video je pregledan stotine tisuća puta te je prikupio tisuće lajkova. "Ovi savjeti su jako korisni. Osjećam se dobro što tada ostajem odmjeren i imam kontrolu. Hvala ti što dijeliš svoju mudrost", "Ovo djeluje. Naučio sam to od medicinskog direktora hitne pomoći kojeg sam imao. Ovo bi smirilo čak i najneugodnijeg pacijenta ili specijalista", "Šapućem. To brzo utiša ljude", "Volim smanjivati ​​glasnoću glasa Djeluje većinu vremena", samo su neki od komentara ispod videa.