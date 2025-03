VIDEO Odmah ju upozorili da to makne: Pogledajte što je senatorica izvukla ispod stola usred rasprave u parlamentu

U srijedu je australska vlada donijela zakon kojim se ograničava mogućnost preispitivanja ranijih saveznih odluka o zaštiti okoliša, želeći tako zaštititi radna mjesta u industriji uzgoja lososa na zapadnoj obali Tasmanije. Novim propisom ukida se pravo ministra okoliša da ponovno razmatra odluke starije od pet godina, pod uvjetom da su donesene s odobrenjem koje uključuje regulaciju na državnoj razini.

Zakon je izglasan na jednom od posljednjih zasjedanja parlamenta prije nadolazećih izbora. Tijekom senatske rasprave, senatorica Zelenih Sarah Hanson-Young izrazila je svoje neslaganje na neobičan način – podigla je mrtvog lososa i mahala njime u znak prosvjeda. "Uoči izbora jeste li prodali svoje ekološke vjerodajnice za truloga, smrdljivog, izumirućeg lososa? Izumirućeg lososa!" rekla je Hanson-Young prenosi ABC.

Nedugo nakon se oglasila i predsjednica Senata te joj poručila da ukloni rekvizit. "Senatorice Hanson-Young, uklonite rekvizit iz komore. To je rekvizit, uklonite ga odmah iz komore", naredila je.

Greens senator Sarah Hanson-Young just pulled out a very large dead salmon in the Senate in a protest over the environmental laws and salmon farming 🐟 pic.twitter.com/GEfCFNC7vs