VIDEO Je li ovo najstrašniji slučaj do sad? Pogledajte gdje se vozi ovaj mladić na romobilu

Svakodnevno u policijskim priopćenjima dolaze vijesti o nesrećama koje su nastale na električnim romobilima. Često su u pitanju maloljetnici koji teško stradavaju prilikom padova, a mnogi od njih nemaju ni kacige. Bez ikakve obuke djeca koriste romobile te redovito krše prometna pravila. Česte su i snimke koje potvrđuju te tvrdnje. Jedna je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode. Na njoj se vidi kako je u lijevoj traci tunela na čelu kolone - osoba koja vozi električni romobil!

Ova nevjerojatna snimka izazvala je niz komentara u kojima korisnici Facebooka zazivaju uvođenje vozačkih dozvola za romobile dok drugi traže njihovu potpunu zabranu. 'Zabrana polaganja 10 godina', 'Zabraniti romobile', 'Vrijeme je da se uvedu vozačke dozvole', 'Samo kazne što veće! Ovo nije više ni strašno već nenormalno!', poručuju neki u komentarima objave.