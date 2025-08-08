Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATNO

VIDEO Je li ovo najstrašniji slučaj do sad? Pogledajte gdje se vozi ovaj mladić na romobilu

Foto: Screenshot
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
08.08.2025.
u 08:52

Ova nevjerojatna snimka izazvala je niz komentara u kojima korisnici Facebooka zazivaju uvođenje vozačkih dozvola za romobile dok drugi traže njihovu potpunu zabranu.

Svakodnevno u policijskim priopćenjima dolaze vijesti o nesrećama koje su nastale na električnim romobilima. Često su u pitanju maloljetnici koji teško stradavaju prilikom padova, a mnogi od njih nemaju ni kacige. Bez ikakve obuke djeca koriste romobile te redovito krše prometna pravila. Česte su i snimke koje potvrđuju te tvrdnje. Jedna je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode. Na njoj se vidi kako je u lijevoj traci tunela na čelu kolone - osoba koja vozi električni romobil!

Ova nevjerojatna snimka izazvala je niz komentara u kojima korisnici Facebooka zazivaju uvođenje vozačkih dozvola za romobile dok drugi traže njihovu potpunu zabranu. 'Zabrana polaganja 10 godina', 'Zabraniti romobile', 'Vrijeme je da se uvedu vozačke dozvole', 'Samo kazne što veće! Ovo nije više ni strašno već nenormalno!', poručuju neki u komentarima objave.

Ključne riječi
romobil električni romobil

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još