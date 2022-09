VIDEO Jandroković izbacio Grmoju iz Sabora: 'Ne možete si prijetiti fizičkim obračunima, nazivati se glupanima'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izbacio je jutros iz sabornice zastupnika Mosta Nikolu Grmoju te mu oduzeo pravo na sudjelovanje u raspravi i danas i sutra. A sve se to dogodilo već u prvim minutama današnjeg zasjedanja Sabora, nakon što je Grmoja reagirao na istup zastupnika HDS-a Hrvoja Zekanovića. Naime, prvi se za riječ tijekom slobodnih govora javio Zekanović koji je uvodno komentirao netom održani govor ruskog predsjednika Vladimira Putina.

– Putin je još jednom zaprijetio Zapadu, Hrvatskoj i Europi. Zaprijetio je i nuklearnim oružjem. Zapovjedio je djelomičnu mobilizaciju i najavio održavanje četiriju referenduma oko priključenja ukrajinskih područja Rusiji. Sve je to jako opasno. Mi jesmo NATO, ali moramo biti svjesni opasnosti koja dolazi s istoka. No, sad se moramo podsjetiti da su neki u Saboru bili protiv proširenja NATO-a. Točnije, Nino Raspudić je bio glavni protagonist blokade ulaska Finske i Švedske u NATO. Loše je da se ne drži do takvog savezništva – rekao je Zekanović nakon čega se prebacio na aferu u Ini.

– U Ini je jedan kriminalac pokušao otuđiti milijardu kuna. I to je loše. To ne valja. No političke odgovornosti za to nema. Oni koji traže političku odgovornost nisu je spremni i sami dati. Podsjećam kolege iz SDP-a da je Slavko Linić prodao Bijele noći ni za što. I postoji li tu politička odgovornost nekih stranaka ili pojedinaca? Nema je. Zatim, 2015. Božo Petrov i Most inzistirali su na arbitraži Ina –MOL. I što se dogodilo? Hrvatska je izgubila arbitražu, i to u vrijednosti dvije milijarde kuna, što je dvostruko više nego što je ovaj kriminalac pokušao ukrasti. Ali nigdje se ne govori da je Božo Petrov sa svojom političkom odlukom, koja nema veze s mozgom, oštetio Hrvatsku za dvije milijarde kuna. Nemojmo imati dvostruka mjerila – kazao je Zekanović iz čijih se riječi jasno razabire da je odmah vrlo otvoreno i oštro stao na branik vladajuće većine.

Njegove riječi bile su očito "crvena krpa" Mostovu Nikoli Grmoji koji se za riječ javio odmah nakon kratkog izlaganja HSLS-ova Darka Klasića koji je kritizirao stanje u Hrvatskoj vojsci.

– Znate li što je najgore za HDZ? To što ih glupani brane. Imali smo sad jednog glupana koji je okrivio Božu Petrova da je naštetio hrvatskoj državi – počeo je Grmoja svoj osvrt na Zekanovića, no šef Sabora Jandroković odmah ga je prekinuo kazavši: – Nazvali ste jednog od saborskih zastupnika glupanom...

– Nisam, ničije ime nisam spomenuo – uzvratio je Grmoja.

– Nemojte vrijeđati zastupnike. Imate jednu opomenu – rekao je Jandroković dopustivši Grmoji da nastavi s govorom.

– Vi morate znati što je MOL tražio, a tražio je 1,1 milijardu, a tadašnji šef HDZ-a Tomislav Karamarko nudio je nagodbu na pola tog iznosa, što je 550 milijuna. Nemojte biti igrači MOL-a i mađaroni u Hrvatskom saboru. Ništa ne znate, a idete govoriti o MOL-u. Zbog takvih veleizdajnika kakvi ste vi Hrvatska i jest tu gdje je. Gori ste od glupana, vi ste veleizdajnici – nastavio je Grmoja proširivši i pojačavši svoje optužbe. Naravno, Jandroković je opet reagirao, no kako se Grmoja oglušio na njegove riječi, Jandroković je zaredao s novim opomenama.

– Stanite, prestanite govoriti. Dobivate i drugu opomenu... Dobivate i treću opomenu i oduzimam vam pravo da govorite... Dobivate i četvrtu opomenu. Udaljite se iz sabornice. Danas više ne možete sudjelovati u raspravi – nizao je Jandroković. Onda se za riječ opet javio Zekanović obrativši se izravno Grmoji.

– Ako se ja zaletim prema vama neće biti Pupovca da vas zaštiti – zaprijetio je Zekanović Grmoji fizičkim obračunom, na što mu Grmoja, koji se još uvijek nije bio udaljio iz sabornice, nije ostao dužan. .

– Pozivam Zekanovića i ostale hrabre hajduke iz Sabora – dođite, čekam vas – pozvao je Grmoja na fizički obračun, što je Jandrokovića navelo da Grmoju teže kazni i zakaže stanku od 15 minuta kako bi se uzavrele strasti smirile.

– Zastupniče Grmoja, dobivate i petu opomenu. Ne možete ni sutra sudjelovati u raspravi. Zekanoviću, vi dobivate i drugu opomenu. Ovo što se događa izlazi izvan okvira parlamentarne rasprave. Ne možete si prijetiti fizičkim obračunima, nazivati se glupanima... Zar ćemo težinom uvreda osvajati glasove birača?! Nije mi lijepo dijeliti opomene. Čak mi je to i besmisleno. Gotovo je nemoguće raditi u takvim uvjetima. Zato dajem stanku od 15 minuta da se pokušamo smiriti i onda nastaviti normalnije, civiliziranije ponašati – rekao je Jandroković, nakon čega je uslijedila kraća stanka.

Kad je završila, rasprava se nastavila govorom Katarine Peović iz Radničke fronte koja se, nakon prošlotjedne dvodnevne zabrane govorenja u Saboru, danas vratila u sabornicu i u svom govoru opet vladajuće optuživala da su kvislinzi, izdajice. Jandroković ju je opet upozorio da u sabornici ne upotrebljava izraz "kvislinzi", optuživši je da "namjerno i svjesno provocira", i to kako bi dobila pozornost javnosti.

– To je strašno što radite. To je crtanje meta, to što vi govorite – rekao je Jandroković Katarini Peović.