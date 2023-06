VIDEO Jaka kiša potopila ulicu u Slavonskom Brodu: Pogledajte kako automobili voze kroz vodu

Jaka kiša pala je danas poslijepodne u Slavonskom Brodu što je izazvalo potpuni potop u jednoj ulici. Snimku poplave poslao nam je čitatelj. Do poplave je došlo danas oko 13.30 sati, a na snimci se vidi kako automobili voze po potpuno poplavljenu cestu.

Inače, za danas je izdano žuto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku, osim Jadrana, zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Sutra je također dio Hrvatske u žutom, ali vrijeme će biti opasno u gospićkoj i kinskoj regiji te na Kvarneru i Kvarneriću.

Sutra se nastavlja nestabilno te razmjerno toplo vrijeme. U unutrašnjosti promjenljiva naoblaka uz malo kiše moguće ujutro na zapadu unutrašnjosti, a poslijepodne su vrlo vjerojatni mjestimični pljuskovi i to osobito u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu sunčanije, no također uz lokalne neverine u popodnevnim satima, ponajprije duž obale. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pod Velebitom ujutro jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 16 i 20, a najviša dnevna od 24 do 28 °C, u gorju malo niža, prognoza je DHMZ-a.

