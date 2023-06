Nema kraja nestabilnom vremenu: Prognostičari predviđaju da će trajati još tjednima

Na razočaranje mnogih, prognostičari ne vide kraja nestabilnom vremenu. Cijelu prvu polovicu lipnja najvjerojatnije će nas pratiti kiša i oblaci, a današnji je dan 27. u nizu u kojem je, barem u dijelovima zemlje, bilo padalina. S druge strane, to znači da će gotovo svaki dan u nekom dijelu lijepe naše ipak biti sunčan.

U petak će to biti sjeverni Jadran, gdje se očekuje mirno vrijeme uz mogući slabi vjetar i sumaglicu, dok će u gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre biti promjenjivo oblačno. U središnjoj Hrvatskoj te Slavoniji, Baranji i Srijemu, barem dio dana bit će vedar i sparan s temperaturama do 27 stupnjeva Celzijevih, no i dalje su mogući kiša i grmljavina, piše HRT.

Na srednjem Jadranu umjeren maestral i blago valovito more, uz moguće grmljavinske pljuskove koji su u unutrašnjosti Dalmacije gotovo zagarantirani, te će spustiti temperaturu zraka koja bi se mogla popeti do 27 stupnjeva. Jutra hladnija, ponegdje oko 12 stupnjeva Celzijevih. Na krajnjem jugu zemlje također pretežito sunčano vrijeme uz burin i umjereni maestral.

Za vikend nas očekuje manje toplo ali u unutrašnjosti sparno vrijeme s još češćim pljuskovima i grmljavinom, a moguća su i olujna nevremena s tučom na kopnu i na Jadranu. U subotu na srednjem dijelu, u nedjelju na sjevernom, a od ponedjeljka gotovo posvuda. U subotu će biti i prolazne bure, koja bi podno Velebita mogla biti jaka, a od nedjelje češće jugo.