VIDEO Izraelci ušli u tajne Hamasove tunele: 'Pogledajte, ovo je njihov operativni centar, tu su držali i taoce'

Izrael neprekidno bombardira pojas Gaze nakon napada Hamasa 7. listopada na njegovo tlo i od 27. listopada vodi kopnenu operaciju kako bi "uništio" islamistički pokret. Na izraelskoj strani poginulo je oko 1200 ljudi, izvijestile su vlasti, većinom civili stradali na dan napada kakav nije viđen od osnutka Izraela 1948.

U izraelskom bombardiranju pojasa Gaze od 7. listopada je poginulo 11.240 ljudi, većinom civila, među kojima 4.630 djece, objavilo je Hamasovo ministarstvo zdravstva.

Izraelska vojska je rekla da je "u procesu" prijenosa inkubatora iz bolnice u Izraelu u Gazu. Taj bi potez mogao olakšati evakuaciju novorođenih beba iz najveće bolnice u Gazi. Al Shifa je ostala bez goriva i danima je bez struje i vode, dok se u blizini nastavlja pucnjava i bombaški napadi. Glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze pod vodstvom Hamasa Ashraf al Qidra rekao je da su 32 pacijenta umrla u posljednja tri dana, uključujući troje novorođenčadi.

Tijek događaja:

10:15 - Unutar džamije u Gazi otkriven je "teroristički tunel", tvrde Izraelske obrambene snage (IDF). Objavljujući video koji navodno prikazuje svoje aktivnosti u regiji, vojska je rekla da nastavlja "udarati na Hamasove teroriste i infrastrukturu".

"Tijekom kopnenih operacija, vojnici IDF-a otkrili su šaht terorističkog tunela koji se nalazi u džamiji u Pojasu Gaze", piše na Telegramu. "Slijedeći naputke kopnenih trupa, borbeni zrakoplovi i helikopteri IDF-a napali su terorističku ćeliju koja je ispalila protutenkovske projektile na vojnike."

Sky News nije uspio provjeriti ove tvrdnje.

IDF je dodao da su tijekom prošlog dana izraelske zračne snage "napale 200 terorističkih ciljeva, uključujući terorističke operativce, pogone za proizvodnju oružja, lansere protutenkovskih projektila i operativne zapovjedne centre". I da su "izraelski vojnici mornarice preko noći napali vojni kamp koji su Hamasove pomorske snage koristile za obuku i skladištenje oružja". Izrael neprestano tvrdi da Hamas koristi civile kao ljudske štitove i lokalne objekte kao baze za svoje napade, ali je militantna skupina zanijekala te optužbe.

9:57 - Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) rekla je da je bolnica u Gazi slična groblju i da se tijela mrtvih teško mogu pokopati, prenosi u utorak BBC. Bolnica Al-Shifa na sjeveru Gaze zadnjih je nekoliko dana na prvoj crti intenzivnih borbi, dok Izraelske obrambene snage (IDF) odlučno tvrde da se u tunelima ispod bolnice nalazi Hamasovo zapovjedništvo. Hamas i bolnica to opovrgavaju. Glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier kaže da je u bolnici i dalje preko 600 ljudi. "U bolnici ima mrtvih tijela koja nitko ne može zbrinuti, pa čak ni pokopati ili odnijeti u mrtvačnicu“, kaže. "Bolnica više uopće ne radi normalno. Praktički je postala groblje“, dodao je Lindmeier. Liječnici kažu i da se u bolnici tijela gomilaju i trule.

Direktor bolnice Mohamed Abu Selmia rekao je za BBC da izraelske vlasti još uvijek nisu dopustile da se tijela u raspadu iznesu iz bolnice pa su psi počeli ulaziti i jesti trupla.

Raste i zabrinutost oko sudbine desetaka prerano rođene djece koja se više ne mogu oslanjati na inkubatore zbog prekida u opskrbi strujom. Selmia kaže da je sedmero novorođenčadi već umrlo zbog nedostatka kisika.

On je za agenciju AFP rekao da je najmanje 179 tijela pokopano u utorak u zajedničku grobnicu iskopanu u kompleksu bolnice al-Shifa, među njima i sedam beba. Naglasio je da su u utorak umrli jedan muškarac i jedna žena na odjelu intenzivne skrbi, što je ukupno već 29 umrlih pacijenata na tom odjelu otkad je u subotu prekinuta struja.

9:35 - Izraelska vojska tvrdi da je pronašla Hamasovo skladište oružja i tragove izraelskih talaca u podrumu bolnice u Gazi. Glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) kontraadmiral Daniel Hagari rekao je da je do otkrića došlo u dječjoj bolnici Rantisi samo dan nakon što su evakuirani posljednji pacijenti. Sky News nije potvrdio ove tvrdnje. Bolnice su bile u središtu rata posljednjih dana, a Hamas je optužio Izrael za napade na mjesta s ranjivim pacijentima. Militantna skupina zanijekala je korištenje bolnica kao baza za svoje operacije. Postrojenje Rantisi ostalo je bez goriva prošli tjedan i Izrael je naredio ljudima da odu dok nastavlja s kopnenom operacijom.

Obraćajući se novinarima iz Tel Aviva, kontraadmiral Hagari je rekao da su u podrumu pronađeni "Hamasov zapovjedni i kontrolni centar, prsluci bombaši samoubojice, granate, jurišne puške AK-47, eksplozivne naprave, RPG i drugo oružje".

"Također smo pronašli znakove koji pokazuju da je Hamas ovdje držao taoce", rekao je.

