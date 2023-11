Stručnjakinja objasnila: Kako su Arapi propuštali prigode da stvore palestinsku državu

Pod nazivom ''Kako su Arapi propuštali prigode da stvore palestinsku državu'', umirovljena profesorica s Fakulteta političkih znanosti Mirjana Kasapović objavila je znanstveni rad u kojem se osvrnula na razbuktjeli izraelsko-palestinski sukob koji traje od 7. listopada, kada je Hamas izveo napade u Izraelu i usmrtio više od 1.200 Izraelaca, a oteo još 200-tinjak. Kasapović se u tekstu osvrće na povijest propalih dogovora o stvaranju palestinske države, a uz to se osvrnula i na podršku koju Palestina ovih dana dobiva sa Zapada, navodeći kako se antifašistička alijansa raspala, a dosad ujedinjena hrvatska ljevica raskolila.

- Mediji koji su godinama opravdavali svaki čin izraelske politike i bešćutno otpisivali Palestince kao „propali narod“, postali su silno osjetljivi na sudbinu Palestinaca. Jednostrane proizraelske komentare Ive Goldsteina zamijenili su politički ispadi Emine Bužinkić, aktivistice civilnoga društva otprije poznate po etnički pristranim političkim akcijama, koja je s „Inicijativom za slobodnu Palestinu“ već organizirala jedan propalestinski, a zapravo užasan protuizraelski i protužidovski skup u Zagrebu. Sada najavljuje da će organizirati još jedan: „Dosta ljudi iz Palestine nam se javlja i želi nam se pridružiti kao i ljudi iz migrantskih zajednica koji žive u Hrvatskoj“. Tako će Emina i njezino društvo, ljudi iz Palestine i migrantskih zajednica u Hrvatskoj opet odglumiti protuizraelski i protužidovski orijentirane Zagrepčane i Hrvate - kritizirala je Kasapović u tekstu objavljenom na Analima hrvatskog politološkog društva.

Kasapović je također objasnila kako su židovske organizacije istupile iz antifašističke alijanse zbog stavova čelnih osoba, a u prvom redu je spomenula Zorana Pusića, predsjednika Antifašističke lige.

- Raspala se antifašistička alijansa jer su židovske organizacije istupile iz nje zbog stavova njezinih vodećih osoba prema aktualnom ratu, a koje je „suptilno“, onako kako samo on to zna, izrazio Zoran Pusić, osoba koja nedostatak promišljenosti, smisla i osjećaja za politiku nadoknađuje krutim ideološkim stavovima. Židovske organizacije nisu dobro primile ni to što je Srpsko narodno vijeće “posudilo” praksu komemoriranja žrtava Holokausta počevši postavljati „kamene spoticanja“ po Zagrebu za srpske žrtve i prešutno obnavljajući staru srpsku naraciju o „židovsko-srpskom holokaustu“ u NDH. Holokaust je Židovima jedinstven zločin u povijesti i ustrajavaju na njegovoj singularnosti, a to isključuje izjednačavanje i spajanje s drugim zločinima, uključujući memorijske prakse - pojasnila je.

- Raskolila se i hrvatska ljevica, akademska i izvanakademska, koja je do jučer nastupala jedinstveno kada je posrijedi bio odnos prema NDH, partizanskom pokretu, komunističkoj Jugoslaviji, ali i Hrvatskoj i Domovinskom ratu. Pokazalo se da su mnogi ljevičari filosemiti samo kada je riječ o Židovima koji su bili žrtve ustaškoga režima, ali da se brzo pretvaraju u loše prikrivene protusemite u drugim slučajevima. Imali su od koga učiti: jugoslavenski komunisti, koji su u Drugom svjetskom ratu štitili Židove, od „sueske krize“ pedesetih godina vodili su protuizraelsku politiku. Pokret nesvrstanih zemalja, u kojemu je Jugoslavija navodno bila pivotna članica, vodio je sustavnu protuizraelsku i protužidovsku politiku. Bio je sav prožet protusemitizmom što su ga donijele arapske i islamske, a prihvatile i druge članice - dodala je Kasapović.

Stručnjakinja je također i objasnila što se događalo proteklih desetljeća na teritoriju Izraela i Palestine, navodeći kako su svim događajima ''Palestinci doprinijeli u propadanju vlastite potencijalne države''. Kasapović je također objasnila i kako trenutno ne postoje države koje su spremne zaratiti s Izraelom, dok one koje i jesu su propale.

- Irak je propao. Sirija je propala. Propao je Jemen. Propala je Libija. Propao je Sudan. Propao je Afganistan. Pred očima cijeloga svijeta propada Libanon. Jordan je ovisna država koja ne može opstati bez zapadnih političkih renti. Iran ratuje samo preko posrednika. Saudijska Arabija investira milijarde dolara u ostarjele europske i južnoameričke nogometne zvijezde, a ne u palestinsku sirotinju. Prebogati arapski emirati, poput Katara, ograničuju se na otvaranje Hamasovih ureda na svojem tlu i financiranje Al Jazeere. Turski „sultan“ igra veće igre. Palestinska dijaspora prosvjeduje u Londonu, Berlinu i Parizu, a ne pada joj na pamet da ratuje u Gazi i na Zapadnoj obali. Ondje bi trebao ratovati netko drugi. Tko? - zapitala se