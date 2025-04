VIDEO Pogledajte povijesni trenutak s piste: Istanbul je upravo napravio ono što nijedan europski aerodrom nije uspio..

Istanbul je ispisao povijest europskog zrakoplovstva – po prvi put s jednog aerodroma istovremeno su poletjela tri putnička aviona, što označava prvu trostruku nezavisnu operaciju na pistama u Europi.

Spektakularan događaj dogodio se 17. travnja u 11:20 sati s Međunarodnog aerodroma Istanbul (IST), kada su tri zrakoplova Turkish Airlinesa istovremeno poletjela s tri različite piste. Radi se o: Airbusu A350-900 (TC-LGU) za Amsterdam s piste 34L, A321neo (TC-LSP) za turski Kayseri s piste 36 te Boeingu 777F (TC-LJL) iz Turkish Cargo flote za Almaty u Kazahstanu, s piste 35L, piše Blic.

Istanbul Airport has launched its “simultaneous independent triple runway operations,” enabling independent, simultaneous departures and approaches on three runways pic.twitter.com/WJYWbm1y4P