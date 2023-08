VIDEO Građani u Kini pohrlili na sol zbog Japana, glavni proizvođač urgirao: 'Prestanite kupovati!'

Blaga panika zavladala je prošli tjedan u Kini, i to nakon što je Japan službeno počeo ispuštati pročišćenu radioaktivnu vodu u Tihi ocean iz nuklearne elektrane Fukushima. Kako javlja Reuters, građani su brzo pohrlili na kupovanje zaliha soli jer se smatra kako može pomoći u slučaju izlaganja radijaciji.

Inače, kineska vlada oštro je kritizirala plan Japana, navodeći kako ta otočna država nije dokazala da je voda sigurna za puštanje u more, a samim time je i prijetnja Kini i susjednim zemljama. Ubrzo nakon što je Japan počeo provoditi svoj plan, Kina je zabranila uvoz svih morskih proizvoda iz te zemlje, a neke trgovine kazale su kako su i službenici hodali po poslovnicama i zahtijevali micanje svih proizvoda iz Japana.

Trgovce je, osim toga, zabrinulo i to što bi kineski građani mogli prestati kupovati svu morsku hranu, bez obzira na podrijetlo.

