VIDEO Evo kako je Ratko Mladić pretrpio prvi veliki poraz

Znajući za potpisivanje Sarajevskog primirja koje nastupa 3. siječnja '92., Ratko Mladić s Kninskim korpusom kreće u pripreme za zauzimanje povoljnijih strateških pozicija, koncentrirajući sve napadne snage Kninskog korpusa u zaleđe Zadra.

Perfidno se potpisuje primirje od Božića do Božića, zbog čega dio snaga u prostoru oko Novigrada koji je u vrlo nepovoljnom poluokruženju, biva oslabljen djelomičnim povlačenjem. 31.12. pokrenut je napad koji je u prvoj etapi imao za cilj zauzimanje sela oko Novigrada i Novigradskog mora, a zatim proboj preko Posedarja na Paški most. Iskoristivši prednosti koje je dobio primirjem, ali i krajnje nepovoljnu poziciju hrvatskih snaga, snažnim udarom zauzima to područje i 1. siječnja kreće na Posedarje, no tu biva potpuno razbijen uz velike gubitke u ljudstvu i oklopu.

Drugi smjer napada je bio Suhovare-Poličnik 3. siječnja, gdje je cilj bio izbiti na Jadransku magistralu i time osigurati nesmetan opskrbni pravac prema Aerobazi Zemunik. Hrvatske snage, iznenađene gustom maglom, brzo su se konsolidirale i izvele snažan udar artiljerijom, tenkovima i protjeruju neprijatelja pomičući liniju razgraničenja prema naprijed. To je prvi put u Dalmaciji da HV uspješno djeluje sinkroniziranim združenim snagama.

U okviru tog napadnog djelovanja, jednako snažan oklopno pješački napad neprijatelj je poduzeo prema selu Zemunik Donji. Zauzimanjem tog sela, osigurao bi se cestovni pravac Benkovac-Zemunik-Aero Baza Zemunik. Došavši gotovo do samog centra sela, hrvatske snage kreću u protunapad, oštećuju dva tenka koji se povlače, razbijaju pješačke snage i potiskuju neprijatelja prema Smokoviću, uz pomicanje prvih linija u zadnji zaselak pred selom Smoković. Time je neprijatelj doveden u vrlo nepovoljnu poziciju nesigurnog alternativnog makadamskog puta tzv Martićeve magistrale, koja je bila podložna udarima hrvatskih tenkova s prednjih linija u Suhovarama.

Ovi uspjesi opisani su u videu. Oni su ostvareni 3. siječnja 1992., a bili su ključni za VRO Maslenicu koja će uslijediti dvije godine kasnije.