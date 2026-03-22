Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAVA U RIMU

VIDEO Užas u susjedstvu: Silovita eksplozija sravnila zgradu, ljudi bježali na ulice u panici

Foto: Vigili del Fuoco
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.03.2026.
u 16:55

Vatrogasci su iz ruševina izvukli dvije osobe i predali ih hitnoj medicinskoj službi, a potraga za eventualnim dodatnim stradalima i dalje traje

Strašna eksplozija dogodila se u rimskom naselju Piana del Sole, na području Ponte Galeria. Prema prvim informacijama, detonacija je zahvatila najmanje tri objekta, od kojih se jedan potpuno srušio. Srušila se zgrada u ulici Via Tavagnasco. Prema zasad dostupnim podacima, dvije osobe nalaze se u teškom stanju, dok je oko 70 ljudi izašlo na ulicu. Kao mogući uzrok eksplozije razmatra se curenje plina, a prema neslužbenim informacijama, riječ je o eksploziji boce propanskog plina koja je dovela do urušavanja, javlja Lasicilia.

Eksplozija je zahvatila tri vile i uništila njihove zidove, dok su krhotine oštetile parkirane automobile. Vatrogasci su iz ruševina izvukli dvije osobe i predali ih hitnoj medicinskoj službi, a potraga za eventualnim dodatnim stradalima i dalje traje. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, policija i hitna pomoć, a spasilačke aktivnosti i osiguravanje područja su u tijeku. Stanovnici okolnih ulica svjedoče da je detonacija zvučala 'kao bomba' i da je zatresla tlo stotinama metara dalje.
Ključne riječi
eksplozija Rim Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!