VIDEO Užas u susjedstvu: Silovita eksplozija sravnila zgradu, ljudi bježali na ulice u panici

Strašna eksplozija dogodila se u rimskom naselju Piana del Sole, na području Ponte Galeria. Prema prvim informacijama, detonacija je zahvatila najmanje tri objekta, od kojih se jedan potpuno srušio. Srušila se zgrada u ulici Via Tavagnasco. Prema zasad dostupnim podacima, dvije osobe nalaze se u teškom stanju, dok je oko 70 ljudi izašlo na ulicu. Kao mogući uzrok eksplozije razmatra se curenje plina, a prema neslužbenim informacijama, riječ je o eksploziji boce propanskog plina koja je dovela do urušavanja, javlja Lasicilia.

Eksplozija je zahvatila tri vile i uništila njihove zidove, dok su krhotine oštetile parkirane automobile. Vatrogasci su iz ruševina izvukli dvije osobe i predali ih hitnoj medicinskoj službi, a potraga za eventualnim dodatnim stradalima i dalje traje. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, policija i hitna pomoć, a spasilačke aktivnosti i osiguravanje područja su u tijeku. Stanovnici okolnih ulica svjedoče da je detonacija zvučala 'kao bomba' i da je zatresla tlo stotinama metara dalje.

#Roma, per probabile fuga di gas esplosione in una villetta nella periferia Sud, coinvolte alcune abitazioni vicine: tra le macerie salvate dai #vigilidelfuoco 2 persone, affidate poi alle cure dei sanitari. Squadre al lavoro dalle 13, concluse le operazioni di ricerca ed esclusa… pic.twitter.com/YrZ84Fypxn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 22, 2026