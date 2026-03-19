Velika zaplijena: U Italiji otkrivena ilegalna tvornica koja je mogla proizvoditi četiri milijuna cigareta dnevno

Talijanska garda je u akciji Grey Cloud koja je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) provedena u Italiji razotkrila ilegalnu tvornicu cigareta, te nekoliko skladišta u kojima je bilo pohranjeno oko 25 tona cigareta i usitnjenog duhana. Ilegalna tvornica je bila smještena u Castagnaru blizu Verone, i bila je opremljena svim potrebnim strojevima za proizvodnju velikih količina cigareta i duhanskih proizvoda. EPPO je priopćio da je ilegalna tvornica imala kapacitet da proizvodi oko četiri milijuna cigareta dnevno, a smatra se da je tajna tvornica sa zemljištem na kojem je bila smještena vrijedna dva milijuna eura.

U pretrage je bilo uključeno 70 policajaca i u njima je nađeno 17 tona cigareta, osam tona rezanog duhana, 108 paleta s prekursorima i 31 paleta s materijalima za proizvodnju cigareta. U tvornici je zatečeno i 11 državljana Bugarske i Ukrajine i svi su prijavljeni, s dva talijanska državljanina, vlasnicima tvornice. Sumnjiče se za krijumčarenje cigareta i ilegalnu proizvodnju cigareta. Tajna tvornica je otkrivena nakon višemjesečne istrage tijekom koje se pratio cijeli opskrbni lanac. Tijekom tih mjeseci bilo je i nekoliko zapljena cigareta, a sve navedeno je dovelo i do otkrivanja ilegalne tvornice. Osumnjičenici su se koristili ometačima signala kako bi prikrili međusobno komuniciranje.

EPPO navodi da bi zaplijenjene cigarete, da su dospjele na tržište rezultirale gubitkom 3,9 milijuna eura za EU nacionalne proračune. Smatraju i da je ilegalna tvornica mogla ostvarivati nezakonitu dobit od 700. 000 eura dnevno, što je više od 240 milijuna eura godišnje. Na osnovu tih brojki EPPO je procijenio da bi dolazak 25 tona ilegalnih cigareta na tržište javnim financijama pričinio štetu od oko 160 milijuna godišnje.