Iran ošto poručio: 'U potpunosti ćemo zatvoriti Hormuški tjesnac ako...' I to nije jedina prijetnja

Iran će u potpunosti zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje napadima na iranska energetska postrojenja, poručila je Revolucionarna garda te zemlje u priopćenju u nedjelju. Trump je u subotu zaprijetio da će 'izbrisati' iranske elektrane ako Teheran u roku od 48 sati u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac, što upućuje na značajnu eskalaciju, svega dan nakon što je govorio o smirivanju rata koji je sada ušao u četvrti tjedan, piše Reuters.

U nedjeljnom priopćenju iranska Revolucionarna garda također je poručila da će tvrtke s američkim udjelima biti 'potpuno uništene' ako Washington napadne iranska energetska postrojenja, te da će energetski objekti u državama koje ugošćuju američke baze biti 'legitimne mete'.