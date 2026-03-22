POSTAVILI UVJETE

Iran ošto poručio: 'U potpunosti ćemo zatvoriti Hormuški tjesnac ako...' I to nije jedina prijetnja

22.03.2026.
u 16:40

Revolucionarna garda Irana oglasila se s ozbiljnim prijetnjama

Iran će u potpunosti zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje napadima na iranska energetska postrojenja, poručila je Revolucionarna garda te zemlje u priopćenju u nedjelju. Trump je u subotu zaprijetio da će 'izbrisati' iranske elektrane ako Teheran u roku od 48 sati u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac, što upućuje na značajnu eskalaciju, svega dan nakon što je govorio o smirivanju rata koji je sada ušao u četvrti tjedan, piše Reuters.

U nedjeljnom priopćenju iranska Revolucionarna garda također je poručila da će tvrtke s američkim udjelima biti 'potpuno uništene' ako Washington napadne iranska energetska postrojenja, te da će energetski objekti u državama koje ugošćuju američke baze biti 'legitimne mete'.
Dan kad je Richter probudio Zagreb: Šteta je dosegnula čak 86,4 milijarde kuna
DA
dabssa
17:12 22.03.2026.

Podrška izraelu da se samounisti.

SE
Serengeti
17:03 22.03.2026.

Iran prozvao blef Trumpa. SAD ne može zaštiti svoje saveznike u regiji. Mislim da sve države Perzijskog zaljeva sada zovu Trumpa da završi rat. 🤣😂

ST
StožerniGeneral50
16:53 22.03.2026.

Centralna banka Islamske Republike Iran je danas uvela novu novčanicu od 10 000 000 Rijala u monetarnu cirkulaciju!!!!!! 😎😎😎😎😎😎😎😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣

