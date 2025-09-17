VIDEO: Dalekovod nadmašuje očekivanja na zahtjevnom projektu u Norveškoj

Norveška je poznata po svojim spektakularnim prirodnim ljepotama i izazovnim klimatskim uvjetima, a upravo u takvom okruženju odvija se jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata koje hrvatska tvrtka Dalekovod trenutačno provodi. Riječ je o izgradnji novog 420 kV dalekovoda na dionici Vik – Sogndal, koji uključuje prelazak preko jednog od najvećih norveških fjordova. Projekt je izuzetno zahtjevan, no tim Dalekovoda ne samo da ga uspješno realizira, već to čini ispred zadanih rokova.

Tehnološki i logistički izazov bez presedana

Projekt je dio šireg elektroenergetskog plana povezivanja Aurlanda, Sogndala i Vika, a trasa preko fjorda jedan je od njegovih najzahtjevnijih segmenata. Prijelaz se izvodi izgradnjom posebnih stupova, takozvanih igala, čeličnih konstrukcija visine do 52 metra i težine preko 50 tona, čiji se elementi dižu pomoću helikoptera i montiraju na licu mjesta.

Radovi se izvode u iznimno zahtjevnim uvjetima, uz snažne vjetrove, na iznimno nepristupačnom terenu, bez cestovne infrastrukture s jedne strane fjorda. Stalno promjenjivi vremenski uvjeti čine svaki dan na gradilištu drugačijim i nepredvidivim.

“Vrijeme ovdje može zavarati, bude sunčano i vedro, no vjetar stvara ozbiljne turbulencije. Helikopteri imaju problem s prilazom pa se montaža mora odvijati brzo i precizno, jer nema mjesta za greške ni vremena za drugi pokušaj” ističe brigadir Josip Crnjac, dodajući da je sigurnost svih uključenih na prvom mjestu. “Bez potpune zaštitne opreme, uključujući sigurnosne kuke, nitko ne ide na 50 metara visok stup.”

Foto: Dalekovod

Vrhunska koordinacija i iskustvo ključ su uspjeha

Dalekovodov tim sastoji se od iskusnih montera, tehničara i load mastera, ljudi koji svakodnevno upravljaju zahtjevnim operacijama i surađuju s helikopterskim ekipama. Load master Jakov Družić naglašava važnost dobre pripreme, odnosa i komunikacije s pilotima: “Bez savršene koordinacije i međusobnog povjerenja, posao ne može teći ovim tempom. Svaki element mora biti unaprijed pripremljen, pravilno složen i označen.”

Kroz više od tri godine planiranja i implementacije, tvrtka je uspjela ostati vjerno usklađena s početnim projektnim rokovima i tehničkim specifikacijama. “Sve što smo stavili na papir u pripremnoj fazi 2022. godine – danas je stvarnost,” kaže Eugen Hruška, voditelj projekta, ne skrivajući zadovoljstvo.

Foto: Dalekovod

Posebna pažnja posvećuje se timskoj koordinaciji na terenu. “Na svakom stupu zna biti i do osam ljudi. Naš posao nije samo tehnički – to je fizički napor, psihološka priprema, a iznad svega timski rad,” objašnjava Crnjac.

Pritom, priprema svakog koraka je ključna. “Svatko zna svoj zadatak i mjesto. Nema improvizacije. Priprema čini 70% posla,” dodaje. Iskustvo montera, njihova preciznost i međusobna sinergija omogućuju da se izuzetno kompleksni zadaci odvijaju brzo, ali i sigurno.

“Uspješno završavamo jednu fazu i odmah krećemo u drugu. Puno je izazova, od nepristupačnog terena do vremenskih ograničenja. Ali sve pokazuje da imamo znanje, iskustvo i ljudske kapacitete za to,” zaključuje Eugen.

Dalekovod , koji odnedavno posluje u sastavu Grupe KONČAR, ovim projektom potvrđuje svoju poziciju pouzdanog izvođača najkompleksnijih elektroenergetskih infrastrukturnih projekata u Europi. Na terenu na kojem su mnogi sumnjali u izvedivost, hrvatski tim ispisuje jednu od impresivnijih priča inženjerskog uspjeha.