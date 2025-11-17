VIDEO Budućnost ratovanja: U Ukrajini robot u potpunosti zamijenio vojnu posadu i neutralizirao protivničke vojnike

Ukrajinski kopneni borbeni robot Droid TW 12.7 zabilježio je značajan iskorak u primjeni robotičkih sustava na bojištu nakon što je mjesec i pol dana samostalno držao jedan položaj, u potpunosti zamijenivši ljudsku vojnu posadu. O uspješnom djelovanju robota izvijestio je zapovjednik udarne satnije NC13, 3. jurišne brigade, prenosi portal Militarnyi. Droid TW 12.7 bio je raspoređen na zadatak kontrole strateškog raskrižja u blizini naseljenog mjesta s kojeg su neprijateljske snage povremeno pokušavale napredovati. Svakoga jutra operateri su robota slali na borbenu dužnost, dok bi ga navečer povlačili u sigurnu zonu. Tijekom razdoblja od 45 dana robot je izveo više borbenih misija, pri čemu je neutralizirao protivničke vojnike i spriječio probijanje bojišnice na tom sektoru.

Ukraine’s ground robot is now fighting like an infantryman.



Droid TW 12.7 held a frontline position for six weeks, writes Militarnyi. Operators sent it to a key crossroads each morning and pulled it back at night.



Russians tried to break through — the robot stopped them.



1/ pic.twitter.com/Fy6Atj8cKR — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 17, 2025

Zapovjednik satnije ističe kako borbeni roboti poput Droida TW 12.7 značajno mogu rasteretiti pješaštvo - 'Takva sredstva mogu pružati podršku pješačkim jedinicama tijekom napada i obrane. Mogu skinuti određeni dio tereta s vojnika', naglasio je. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost operatera, koji se nastoje smjestiti što dalje od crte bojišta zbog složenosti i dugotrajnosti njihove obuke. Istodobno se razvija taktika istovremene uporabe više robotskih sustava, a u planu je formiranje odreda od dva do četiri robota za jurišne operacije. Ideja je da se svim sustavima može upravljati iz iste prostorije, što će omogućiti bržu koordinaciju i učinkovitije djelovanje. Droid TW 12.7 razvila je tvrtka DevDroid, a sustav je službeno uveden u naoružanje Ministarstva obrane Ukrajine krajem 2024. godine. Robot je opremljen borbenim modulom sa strojnicom M2 Browning kalibra 12,7 mm, a za komunikaciju koristi digitalnu vezu uz integraciju sa Starlinkom i LTE mrežom.

Jedna od njegovih najvećih prednosti je napredan softver koji omogućuje podjelu upravljačkih funkcija među više operatera. Tako jedan operater može kontrolirati platformu i kupolu, dok se dodatni operateri mogu uključiti za preciznije upravljanje ili donošenje taktičkih odluka. Obuka za upravljanje sustavom traje od mjesec do mjesec i pol dana, no iskusnim specijalistima dovoljno je i tjedan dana kako bi u potpunosti savladali rad s robotom. Uspjeh Droida TW 12.7 na bojištu potvrđuje da robotizacija ratovanja više nije koncept budućnosti, nego postaje stvarni dio suvremenih vojnih operacija.