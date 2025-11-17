Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
IZVEO VIŠE BORBENIH MISIJA

VIDEO Budućnost ratovanja: U Ukrajini robot u potpunosti zamijenio vojnu posadu i neutralizirao protivničke vojnike

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
17.11.2025.
u 19:20

Tijekom razdoblja od 45 dana robot je izveo više borbenih misija, pri čemu je neutralizirao protivničke vojnike i spriječio probijanje bojišnice na tom sektoru.

Ukrajinski kopneni borbeni robot Droid TW 12.7 zabilježio je značajan iskorak u primjeni robotičkih sustava na bojištu nakon što je mjesec i pol dana samostalno držao jedan položaj, u potpunosti zamijenivši ljudsku vojnu posadu. O uspješnom djelovanju robota izvijestio je zapovjednik udarne satnije NC13, 3. jurišne brigade, prenosi portal Militarnyi. Droid TW 12.7 bio je raspoređen na zadatak kontrole strateškog raskrižja u blizini naseljenog mjesta s kojeg su neprijateljske snage povremeno pokušavale napredovati. Svakoga jutra operateri su robota slali na borbenu dužnost, dok bi ga navečer povlačili u sigurnu zonu. Tijekom razdoblja od 45 dana robot je izveo više borbenih misija, pri čemu je neutralizirao protivničke vojnike i spriječio probijanje bojišnice na tom sektoru.

Zapovjednik satnije ističe kako borbeni roboti poput Droida TW 12.7 značajno mogu rasteretiti pješaštvo - 'Takva sredstva mogu pružati podršku pješačkim jedinicama tijekom napada i obrane. Mogu skinuti određeni dio tereta s vojnika', naglasio je. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost operatera, koji se nastoje smjestiti što dalje od crte bojišta zbog složenosti i dugotrajnosti njihove obuke. Istodobno se razvija taktika istovremene uporabe više robotskih sustava, a u planu je formiranje odreda od dva do četiri robota za jurišne operacije. Ideja je da se svim sustavima može upravljati iz iste prostorije, što će omogućiti bržu koordinaciju i učinkovitije djelovanje. Droid TW 12.7 razvila je tvrtka DevDroid, a sustav je službeno uveden u naoružanje Ministarstva obrane Ukrajine krajem 2024. godine. Robot je opremljen borbenim modulom sa strojnicom M2 Browning kalibra 12,7 mm, a za komunikaciju koristi digitalnu vezu uz integraciju sa Starlinkom i LTE mrežom.

Jedna od njegovih najvećih prednosti je napredan softver koji omogućuje podjelu upravljačkih funkcija među više operatera. Tako jedan operater može kontrolirati platformu i kupolu, dok se dodatni operateri mogu uključiti za preciznije upravljanje ili donošenje taktičkih odluka. Obuka za upravljanje sustavom traje od mjesec do mjesec i pol dana, no iskusnim specijalistima dovoljno je i tjedan dana kako bi u potpunosti savladali rad s robotom. Uspjeh Droida TW 12.7 na bojištu potvrđuje da robotizacija ratovanja više nije koncept budućnosti, nego postaje stvarni dio suvremenih vojnih operacija. 

FOTO/VIDEO Kaos u Sloveniji zbog nevremena: Odroni i poplave stvaraju probleme, neki su bez struje
1/12
Ključne riječi
Nove tehnologije ratovanje robot Ukrajina

Komentara 2

Pogledaj Sve
DU
DugouhiDuško
19:37 17.11.2025.

Da je bio na pokrovskom pravcu Pokrovsk ne bi pao.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

njemačka policija
POBJEGLA IZ DOMA

Dvanaestogodišnja djevojčica nasrnula na policajce s dva noža, oni je teško ranili

'Oko 00:30 sati, policajci policijske uprave Bochuma intervenirali su u stambenoj zgradi u Reichsstraße, jer se vjerovalo da se tamo nalazi nestala djevojčica. Dvanaestogodišnjakinja je gluha, ima i njemačko i srpsko državljanstvo, pobjegla je iz grupnog doma i potrebni su joj lijekovi koji spašavaju život, a koje možda nije uzimala dulje vrijeme. Posljednji put su je vidjeli njezini skrbnici prethodnog dana i prijavili su nestanak', navela je njemačka policija

Učitaj još

Kupnja