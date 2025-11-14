Ukrajinski časnik prebjegao na rusku stranu. Sada napada grad kraj kojeg je odrastao

Ime ovog ruskog časnika rijetko se spominje među ukrajinskim braniteljima razrušenog Kupjanska, ali je svima dobro poznato. Jedan od najpoznatijeg "prebjega" Ruso-ukrajinskog rata je general-pukovnik Sergej Storoženko, zapovjednik 6. ruske kombinirane armije. Storoženko je odrastao u selu dva sata vožnje od grada koji sada opsjeda. Prebjegao je na rusku stranu nakon aneksije Krima 2014. godine. Storoženko je zapovijedao najvećom ukrajinskom jedinicom na Krimu, te je navodno i stotine vojnika pod svojim vodstvom da napravi isto. Rusija ga je odlikovala medaljom "Za povratak Krima", nakon čega preuzima zapovjedništvo nad novoformiranom 126. obalno-obrambenom brigadom u Krimu, postupno napredujući kroz vojne redove.

Prema istrazi BBC Ukrajine, izravno je sudjelovao u planiranju i organizaciji sveobuhvatne invazije. Zapovijedao je 35. armijom u Harkivu gdje mu i dalje žive rođaci te je bio odgovoran za veliki poraz u gradu Izjumu 2022. godine. Godine 2023. Putin ga je unaprijedio u čin general-pukovnika i dodijelio mu zapovjedništvo nad 6. armijom i njezinim napadom na Kupjansk. Glavna misija Storoženka je zauzeti ovu važnu utvrdu na sjeveroistočnom rubu ukrajinske bojišnice, koja je pod napadom već dvije godine. Zauzeta u prvim mjesecima rata i oslobođena u rujnu 2022., Ukrajina očajnički pokušava spriječiti njezin ponovni pad. Ako Kupjansk ponovo padne, služit će kao glavna točka ulaza ruskih snaga u širu regiju, ugrožavajući ukrajinske opskrbne linije. Također otvara put Vladimiru Putinu za puno veću nagradu - Harkiva, koji je drugi najveći ukrajinski grad. Ukrajinski ratni blogeri često se znaju šaliti da je toliko ruskih vojnika poginulo pokušavajući penetrirati obranu ovog grada, da razmišljaju je li Storoženko stvarno promijenio stranu.

Foto: Institut za ratne studije

Storoženko zapravo, ima jednu misiju koja je važnija od osvajanja samog Kupjanska. Njegova priča preklapa se sa nastojanjima Kremlja da široj ukrajinskoj i svjetskoj javnosti prikaže svoju stranu priče. Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je tisuće ukrajinskih vojnika opkoljeno unutar grada, major Viktor Tregubov, glasnogovornik ukrajinske Združene skupine snaga, ismijao je ono što je nazvao Putinovim “alternativnim svemirom”. Rekao je za The Telegraph : “Grad je daleko od opkoljenog... Ukrajinska obrana drži se, a situacija je teška , obje izjave mogu biti istinite u isto vrijeme". Prema analitičarima, čak 13000 ruskih vojnika poginulo je pokušavajući zauzeti ovu utvrdu, ali veći proboj još nije na vidiku. Postoji vjerojatnost da je Storoženko kriv za nelogičnosti iznesene od strane ruskog predsjednika, koje ne reflektiraju realno stanje u Kupjansku. Storoženkova izvješća često završavaju na stolu. Generala Valerija Gerasimova, najvišeg ruskog zapovjednika, koji izravno obavještava Putina o napretku na bojištu. Od kolovoza, general Gerasimov javno ističe tvrdnje o ruskom uspjehu u Kupjansku.

Ukrajinski vojnici kod Kupjanska pucaju iz D-30 haubice prema ruskim položajima Foto: Reuters/PIXSELL

Ova bojišnica privlači puno manje pozornosti od one u Donbassu, ali spaljene ruševina Kupjanska šalju jasnu poruku ostalim ukrajinskim gradovima što ih čeka ako odbiju pasti. Trenutno stanje je takvo da ruske snage kontroliraju sjeverne četvrti grada, dok Ukrajina, prema karti otvorenih obavještajnih izvora Deep State, još uvijek kontrolira istok i jug. Nepoznati broj ruskih vojnika nalazi se u samom središtu grada. Obje strane su prikovane zbog stalne prijetnje dronovima. Sukob se sve na borbe od kuće do kuće. Major Tregubov rekao je: “Rusija pokušava zauzeti grad centimetar po centimetar, zgradu po zgradu.” To je dio šire strategije iscrpljivanja i destabiliziranja ukrajinske obrane tijekom vremena. “Ta taktika funkcionira, ali samo ako imate neograničen broj pješaštva i ako vas nije briga za njihove živote,” dodao je. S druge strane na X-u ruska ambasada u Južnoafričkoj Republici objavljuje video u kojem navode da Ukrajinci gađaju civile koji bježeći prema ruskoj strani mašu bijelim zastavama.

#KievRegimeCrimes



❗️The murder of civilians trying to reach Russian positions near Kupyansk by Ukrainian militants is a war crime, Rodion #Miroshnik said.



Footage shared online shows a Ukrainian drone targeting an unarmed man walking with his belongings and waving a white flag. pic.twitter.com/wpmUv3PkXs — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) November 12, 2025

Ivan Stupak, ukrajinski vojni analitičar i bivši časnik ukrajinskih sigurnosnih snaga rekao je: "U usporedbi sa Pokrovskom, stanje u Kupjansku je stabilno. Izgledno je da će grad izdržati do prosinca ili siječnja". "Kupjansk nije glavna tema trenutno, no mogao bi biti uskoro" dodaje.