VIDEO Borba za uništeni grad: Kako izgledaju ulice mjesta za kojeg se vode najveće borbe u Ukrajini

Kako rat u Ukrajini ulazi u svoju treću godinu, epicentar borbe već neko vrijeme je u Avdiivki, naselju nedaleko do Donjecka na istoku zemlje. Samo što sada, tri godine nakon, Ukrajina se više nego ikad bori s nedostatkom streljiva i ljudi. Prema pisanju New York Timesa, Ukrajinci zbog kritično niskih kapaciteta ne mogu otvoriti vatru na male skupine vojnika, što su Rusi i iskoristili pa se u većini slučajeva kreću upravo u malim grupama kako bi dobili prednost.

- Nemamo dovoljno opreme, ali niti ljudi da bismo krenuli u ofenzivu. Glavni cilj trenutno nam je zadržati svoju poziciju - objasnio je poručnik Širšin. Kijev je nedavno najavio kako će realocirati oko 500 milijuna kako bi sagradili baze nedaleko od Rusije i stvorili još dublju liniju obrane u istočnom Donjecku.

Borbe u Avdiivki trenutno se odvijaju u samom gradu, a Rusi koriste i tunele ispod ulica kao i autonomna vozila puna eksploziva kako bi stvorili prednost nad Ukrajincima. I ovaj grad je ubrzo postao kao i njih još nekoliko potpuno uništen. No duh Ukrajinaca s kojima je NYT razgovarao i dalje stoji - svim silama žele nanijeti bol ruskim snagama.

Zabrinjavaju i podaci obavještajaca koji tvrde kako na jednu ukrajinsku granatu Rusi ih imaju pet, a u nekim slučajevima i do 10. Dronovi su korisnici ukrajinskim vojnicima, no ništa ne može zamijeniti jedno.

