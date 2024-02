Oglasio se Zelenski nakon smjene Zalužnog: Otkrio i tko će ga zamijeniti na čelu vojske

Zahvalan sam generalu Zalužnom za dvije godine zaštite, poručio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što je objavljena vijest da Ukrajina nakon gotovo dvije godine rata mijenja vodstvo Oružanih snaga. Nakon najava o smjeni Valerija Zalužnog to se ovog četvrtka i ostvarilo, a Zelenski se sam oglasio u poslijepodnevnim satima na svom Telegram profilu.

- Zahvalan sam za svaku pobjedu koju smo zajedno ostvarili i hvala svim ukrajinskim vojnicima koji se herojski bore u ovom ratu.

Oni su danas otvoreno govorili o tome što treba promijeniti u vojsci. Hitne promjene. Predložio sam generalu Zalužnom da ubuduće bude u timu ukrajinske države. Bit ću mu zahvalan na pristanku - poručio je Zelenski, a otkrio je i tko će ga zamijeniti u narednom razdoblju.

- Od danas novi rukovodeći tim preuzima vodstvo Oružanih snaga Ukrajine. Želim da vizija rata bude ista za naše vojnike u Robotnju ili Avdivki, i u Glavnom stožeru i Stavki. Imao sam desetke razgovora sa zapovjednicima na raznim razinama. Konkretno, danas sam razgovarao s brigadnim generalima Andrijem Hnatovom, Mihajlom Drapatijem, Igorom Skybjukom i pukovnicima Pavlom Palisom i Vadimom Suharevskim. Svi oni razmatraju se za vodeće položaje u vojsci i služit će pod vodstvom najiskusnijeg ukrajinskog zapovjednika - objavio je.

Novi glavni zapovjednik Oružanih snaga bit će Oleksandr Sirski, najavio je to Zelenski, dodajući kako ''2024. godina može biti uspješna za Ukrajinu samo ako dođe do učinkovitih promjena u temeljima obrane, a to su Oružane snage Ukrajine''.

Inače, Sirskog zbog svojih brojnih vojnih uspjeha opisuju kao nauspješnijeg generala 21. stoljeća. Vodio je obranu Kijeva na početku ruske invazije kada su svi vjerovali kako će Rusi u samo nekoliko dana pokoriti ukrajinsku prijestolnicu. Bio je i glavni strateg iza ukrajinske uspješne protuofenzive na Harkiv prošlog ljeta koja se smatra za najuspješniju pojedinačnu vojnu akciju u dosadašnjem tijeku rata. Vodio je i koordinirao još cijeli niz manjih vojnih akcija, pa nije ni čudo kako je Sirskom povjeren zadatak nadgledanja nove ukrajinske vojne protuofenzive i to na cijelom istočnom bojištu.