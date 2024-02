Tko je novi glavni zapovjednik koji će voditi Ukrajinu u ratu protiv Rusije? Vodio je bitku za Kijev, Harkiv...

Zapovjednika ukrajinskih kopnenih snaga - generala pukovnika Oleksandra Sirskog - zbog brojnih vojnih uspjeha opisuju kao najuspješnijeg generala 21. stoljeća. Vodio je obranu Kijeva na početku ruske invazije kada su svi vjerovali kako će Rusi u samo nekoliko dana pokoriti ukrajinsku prijestolnicu. Bio je i glavni strateg iza ukrajinske uspješne protuofenzive na Harkiv prošlog ljeta koja se smatra za najuspješniju pojedinačnu vojnu akciju u dosadašnjem tijeku rata. Vodio je i koordinirao još cijeli niz manjih vojnih akcija, pa nije ni čudo kako je Sirskom povjeren zadatak nadgledanja nove ukrajinske vojne protuofenzive i to na cijelom istočnom bojištu još ljetos, a sada dolazi i na čelo ukrajinske vojske.

Po drugi puta u nekoliko mjeseci novinar BBC-a Jonathan Beale sastao se s generalom Oleksandrom Sirskim na tajnoj lokaciji kako bi porazgovarali o trenutnom stanju na bojištu prošlog srpnja. Razgovor su vodili pokraj zapovjednog vozila kojim Sirski obilazi svoje vojnike, a unutar kojeg je smješten veliki ekran koji istovremeno prikazuje više videoprijenosa s nekih od stotina dronova raspršenih po bojištu. Na jednom od tih videoprijenosa Beale je prepoznao kulisu Bahmuta.

- Hoćete li vratiti Bahmut u svoje ruke? – pita ga Beale, a Sirski mu još tada odgovara kako im je to plan. Ipak, nerado priznaje da više od mjesec dana otkako je počela ukrajinska dugoočekivana protuofenziva na više pravaca ide sporije nego što su se mnogi nadali.

- Svi bi željeli vidjeti brže rezultate, ali ne ide, teritorij je preplavljen minama i različitim ruskim obrambenim barijerama, Rusi imaju mnogo utvrđenih položaja – pojašnjava Sirski. Ipak, unatoč tome, prednost je Ukrajinaca, smatra taj general, što ukrajinsko vodstvo i vojnici vjeruju jedni drugima te znaju zbog čega se bore, za razliku od Rusa čija vojna hijerarhija pati zbog unutarnjih sukoba.

Oleksandra Sirskog njegovi suborci i kolege opisuju kao čovjeka koji od početka rata spava točno četiri i pol sata svakog dana. Rijetko manje, a nikada više. Uz to svakodnevno vježba u improviziranoj teretani koju vojnici imaju na terenu. To ga na neki način, kako sam govori novinaru BBC-a, opušta. Da može, umjesto teretane išao bi planinariti ili plivati na jezero, ali zbog rata to mu je nemoguća misija. Beale još jednom pita koliko su točno teritorija oko Bahmuta Ukrajinci uspjeli povratiti.

- Sjeverno i južno od grada osvojili smo oko 30 kilometara četvornih. Plan nam je potpuno okružiti grad i tako ga uzeti od Rusa – govorio je tada Sirski.

*Tekst je izvorno objavljen 18. srpnja 2023. godine, kada je Sirski preuzeo ukrajinsku vojnu protuofenzive na istočnom bojištu