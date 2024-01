VIDEO Boeing se zapalio usred leta, morali prisilno sletjeti u Miami

Teretni zrakoplov Atlas Air Boeing 747-8 (BA.N) kasno u četvrtak hitno je morao sletjeti u Miamiju nakon što je, neposredno nakon polijetanja, došlo do požara na motoru. Zrakoplov s pet članova posade sigurno se vratio, a nema izvještaja o ozljedama.

Federalna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) i Nacionalna uprava za sigurnost prometa na cestama istražuju incident. FAA je priopćila da je pregled nakon leta pokazao rupu veličine loptice iznad motora, dok je NTSB izjavila da "istražuje i prikuplja informacije kako bi procijenila i odredila opseg istrage."

Atlas Air letio je prema San Juanu u Portoriku iz Međunarodne zračne luke u Miamiju kasno u četvrtak. Pilot je izvršio hitan poziv kako bi prijavio požar na motoru i zatražio povratak na aerodrom, prema snimkama razgovora između kontrole zračnog prometa i zrakoplova dostupnih na liveatc.net. "Imamo požar na motoru", rekao je jedan od posade zrakoplova, dodavši da se požar dogodio "tijekom uspinjanja" iz zračne luke.

