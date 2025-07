VIDEO Bili smo ovo najemotivniji trenuci prošlog mimohoda: Mnogima je bilo teško zadržati suze

Uvježbavaju se zadnji detalji, sve je spremno za sutrašnji veliki mimohod. Zagrebačkim ulicama prodefilirat će najbolje što hrvatska vojska ima, baš kao što je to bilo prije 10 godina. Tog dana, bio je 4. kolovoza, ulicama Zagreba prošlo je više od 2000 vojnika, pripadnika hrvatskih oružanih snaga, policije i drugih službi, a sudjelovali su i brojni veterani, dok su se prikazivali i vojni zrakoplovi te tenkovi i drugi borbeni strojevi. Mimohod je bio velika manifestacija snage Hrvatske, ali i izraz poštovanja prema svima koji su dali svoje živote za slobodu zemlje. No nekoliko posebnih minuta ostalo je u pamćenju mnogim Hrvatima. Bila je to hrvatska himna u izvedbi tada 12-godišnje Mie Negovetić. Mlada Riječanka oduševila je prisutne svojim snažnim i emotivnim nastupom, a izvedbu je izvodila uz pratnju Klape Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" i orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske. Bili su to trenuci kad su mnogi pustili i suzu.

Mia je tom prilikom nosila majicu s vukovarskom golubicom, simbolom mira, te startasice s pleternim motivima. Njezin nastup brzo je postao viralni hit na društvenim mrežama, a izvedba je i danas jedan od najdirljivijih trenutaka u povijesti hrvatskih proslava.