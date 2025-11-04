VIDEO 90-godišnjak izgubio nadzor nad Porscheom pa se zabio u zid: Visio pet metara u zraku

Muškarac (90) u ponedjeljak poslijepodne svojim je bijelim sportskim automobilom sletio u ventilacijski otvor, a morali su ga osloboditi vatrogasci. U njemačkom Ludwigsburgu muškarac je svojim Porscheom vozio kroz prvu podzemnu etažu garaže gradske vijećnice kada je izgubio je kontrolu nad vozilom.

Stražnjim dijelom je udario u zid, probio ga i ostao visiti pet metara iznad tla ventilacijskog otvora s druge strane garaže. Kako bi izvukli Porsche, vatrogasci su ga u potpunosti spustili u otvor. Šteta iznosu približno 95.000 eura, a 90-godišnjak u nesreći nije ozlijeđen.