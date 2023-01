Veterinarska inspekcija provodi postupak, a vlasnik i dalje tuče psa

Trebala je to biti jedna sasvim uobičajena večernja šetnja u koju je L. R. iz Dugog Sela krenula sa svojim irskim seterom Erikom. No, na povratku kući, nadomak ulaza u dvorište, napao ih je pas.

– Polako smo hodali prema kući kad sam ugledala psa na drugoj strani ulice. Jurnuo je prema nama i ravno Eriku za vrat, uhvatio ga je tako da moj pas nije mogao disati. Pokušavala sam ih razdvojiti, u tim pokušajima i mene je zgrabio za ruku, pregrizao je povodac moga psa, ali i dalje ga je gušio. Vikala sam, čuo me je mladić koji je prolazio, ne znam mu ime, a priskočila je i susjeda J. B. Da nije bilo njih, mislim da moj pas danas ne bi bio živ – priča nam ova Dugoselčanka. Kad su pse uspjeli razdvojiti, Erik je brzo pobjegao u svoje dvorište, a susjeda je držala psa koji ih je napao.

– Zvala je susjeda policiju, rekli su joj da će netko doći, ali ne znaju hoće li to biti za 3 minute ili tri sata. I neka ona drži psa ako hoće. Jedno vrijeme ga je i držala, no bio je previše nemiran pa ga je pustila. Policiju sam nazvala i ja kad sam ušla u kuću, došli su, uzeli izjavu i otišli. I još su mi rekli da im javim ako otkrijem o kojem je psu riječ – kaže nam. Dodaje kako su joj brojni stanovnici Dugog Sela potvrdili da je pas koji ih je napao već dobro poznat po takvim lutanjima gradom u kojima često zna i napasti. Do te večeri ona ga u svojoj ulici nije vidjela. Doznala je i ime vlasnika i gdje stanuje, čula je puno svjedočanstava o napadima istog psa, kao i da to traje već dulje vrijeme. Sve informacije proslijedila je i prijavila policiji, veterinarskoj inspekciji i komunalnom redaru. Drugi dan potražila je pomoć liječnika i veterinara.

– Sva sreća pa sam imala debele rukavice, inače bi mi vjerojatno polomio šaku. Ovako je otekla i poplavila, ali ništa nije slomljeno. Pronašla sam i ogrebotine na potkoljenici, uspio me je dograbiti dok sam ga vukla. Erik je još dobro prošao, vrat mu je bio crven, nije dao ni da ga diram, ali nije imao velikih rana. S onih površinskih otpale su kraste, a s njima i dlaka – opisuje nam posljedice napada. Dodaje kako je njezin strah najveći problem, jer šetnje joj više nisu bezbrižne.

Foto: Privatni album Tayson s Martin Brega

I dok se u Dugom Selu prepričavao još jedan pohod Tayson s Martin Brega, što će poduzeti upitali smo policiju, veterinarsku inspekciju i Grad Dugo Selo. Iz Državnog inspektorata pet dana nakon napada odgovorili su da veterinarska inspekcija nije zaprimila prijavu te nema saznanja o događaju iz upita. No, iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je PP Dugo Selo 11. prosinca oko 21.40 sati zaprimila dojavu o napadu psa.

– Postupajući po dojavi, policijski službenici izišli su na mjesto događaja te su utvrdili identitet vlasnika psa. Protiv 28-godišnjeg vlasnika zbog počinjenog prekršaja iz članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira bit će podnijet Obavezni prekršajni nalog, dok će o događaju biti obaviješten nadležni veterinarski inspektor kao i Komunalno redarstvo Grada Dugog Sela radi provođenja nadzora držanja psa sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Grada Dugog Sela – kažu iz PU zagrebačke.

Što je komunalno redarstvo do sada napravilo ne znamo, iz Grada Dugog Sela nisu nam odgovorili niti na ponovljeni upit.

Da je policija utvrđivala o kojem je psu riječ i tko je vlasnik potvrđuje nam i L. R. Kaže, donijeli su i fotografiju psa na prepoznavanje, a razgovarali su i sa susjedom koja joj je pomogla (sve se događalo nakon našeg upita policiji, op. a.). Na ponovljeni upit veterinarska inspekciji potvrđuje da sad ima saznanja o događaju.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata postupa po zaprimljenoj prijavi te je inspekcijski postupak u tijeku – kažu iz DIRH-a.

Kada će inspekcijski postupak biti gotovo ne znamo, kao ni što inspekcija radi jer ne odgovaraju ni napadnutoj L. R. No, od svjedoka doznajemo da je Tayson i nakon ovog događaja šetao ulicama grada, a često mu se pridružuje i kujica koju je isti vlasnik u međuvremenu nabavio. Kažu nam i da pas o kojem se vlasnik nikada nije dobro brinuo u posljednje vrijeme živi zavezan lancem, a vlasnik ga i tuče. Ima li Tayson vremena čekati da inspekcijski postupak završi, posebno jer po izjavama svjedoka nadležni inspektor do sada ništa nije napravio. Pobjegne li s lanca i ponovno nekoga napadne, hoće li to proglasiti napadom bez razloga? Zbog kojeg će opet nastradati pas, vlasnik proći s još jednom prekršajnom kaznom, a iz DIRH-a će i dalje tvrditi da im je zaštita životinja na prvom mjestu.