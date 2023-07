Inspekcija ne odgovara kako je napadnuta kujica, kažu to je tajna

Gotovo tri tjedna prošlo je od sukoba pasa u dvorištu Skloništa za životinje Beli Manastir, sukoba koji je stanar susjedne zgrade snimio, a video objavio na društvenim mrežama.

Što je bilo s kujicom koju su drugi psi grizli, razvlačili i pri tome je očito teško ozlijedili, što su u svojoj objavili na Facebook stranici i sami priznali, u skloništu smo uzaludno pokušavali doznati. Na naša pitanja nisu odgovarali pa smo veterinarsku inspekciju upitali kako je pas, o kakvim je ozljedama riječ i je li uopće živ? I to nakon što su nam već odgovorili da je obavljen inspekcijski očevid i da će se slijedom utvrđenog pokrenuti kazneni postupak protiv odgovornih osoba u skloništu pred Općinskim državnim odvjetništvo, a sukladno članku 205. Kaznenog zakona, što znači da se, ako sve dođe do suda, odgovorne osobe mogu kazniti zatvorom do jedne godine.

Umjesto jednostavnog odgovora, kujica je živa ili nije živa, iz DIRH-a nam kažu:

– Kako je inspekcijski postupak u tijeku ne možemo iznositi više detalja u odnosu na one koje smo Vam dostavili, a sukladno odredbama čl. 57.st. 7. Zakona o Državnom inspektoratu – stoji u odgovoru, uz zahvalu na razumijevanju.

Teško je razumjeti zašto umjesto odgovora na vrlo jednostavno i jasno pitanje je li kujica živa izlaz traže pozivajući se na članak u kojem se navodi da je Državni inspektorat dužan kao inspekcijsku tajnu čuvati svu dokumentaciju (zabilješku, zapisnik, nacrt rješenja, rješenje, zaključak, prekršajni akt, kaznenu prijavu, uputu za rad, izjavu stranke, predstavku, pritužbu) te sve druge podatke i dokaze utvrđene odnosno nastale u vezi s inspekcijskim postupkom. Ne tražimo otkrivanje imena, ne tražimo zapisnike, zanima nas samo je li živa kujica koja je nastradala u skloništu u kojem su psi bili pušteni bez nadzora. I kad se dogodi razbojstvo, kad nastrada čovjek, ne otkrivaju se podaci, ali svejedno se odmah zna da je netko ranjen ili ubijen. Zbog toga smo odgovor na pitanje što je bilo s kujicom koja je napadnuta, a prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, zatražili od službenice za informiranje DIRH-a.