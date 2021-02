Velja Nevolja i njegovi mafijaši živima su vadili oči, rezali uši, tijela topili u kiselini...

Zloglasni zemunski klan bio je mačji kašalj u odnosu na monstrume koje je predvodio tzv. Velja Nevolja, srbijanski mafijaš koji je uhićen prošli tjedan. Živima su vadili oči, rezali nosove i uši, tijela topili u kiselini... A obuku za te brutalnosti držali su im mafijaši iz Meksika, pokazuju rezultati dosadašnjih istraga.

Tijela topili u kiselini

Desetljećima se znalo da je srbijanska mafija jako dobro organizirana i da je prije ratnih događaja 90-ih sklopila svojevrsni dogovor sa srpskim sigurnosnim službama prema kojem je kod kuće, u Srbiji, bila mirna i nije stvarala probleme, a “poslovala” je u inozemstvu. S ratom, sankcijama Srbiji i zatvaranjem granica sve se to promijenilo te je u Srbiji započeo krvavi mafijaški rat za prevlast u zemlji. Posebno krvavo bilo je u Beogradu gdje su ubijeni deseci pripadnika raznih klanova. Život su izgubili i neki policijski inspektori, novinari, a najpoznatije je ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića kojega su 12. ožujka 2003., ispred zgrade vlade, ubili pripadnici zloglasnog zemunskog klana.

Poslije toga uslijedila je policijska akcija Sablja tijekom koje je zemunski klan razbijen i neki su njegovi pripadnici ubijeni, a drugi uhićeni. Tada su se počele saznavati i mračne tajne klana, kako su ubijali i koliko su bili surovi. Posebno se govorilo o okrutnosti Sretka Kalinića zvanog Zver, za kojega se govori da je ubio više od 20 ljudi. Priznavajući ubojstvo Milana Jurišića, kazao je da se potom okitio skalpom žrtve te od njegova mesa skuhao gulaš koji je potom poslužio drugom pripadniku klana Vladimiru Milisavljeviću Budali. Budala su ga zvali zato što je jedini među njima završio fakultet. Njegov iskaz šokirao je Srbiju i susjedne zemlje. Međutim, zemunski klan je po surovosti, izgleda, bio sitnica u odnosu na monstrume okupljene oko Veljka Belivuka poznatog kao Velja Nevolja.

Srbijanski mediji iz dana u dan iznose nove detalje djelovanja te skupine koja je odgovorna za brojna ubojstva u Srbiji. Više tijela osoba za koje se sumnja da su ih ubili još uvijek nije pronađeno niti se bilo što zna o njihovoj sudbini. Tijekom istrage policija je pronašla i vikendicu pokraj Beograda u kojoj su pronađeni tragovi krvi i higijenskog sredstva za pranje i dezinfekciju. U dvorištu vikendice pronađeno je i mjesto gdje su ostali tragovi spaljivanja. Imali su “ekipu za čišćenje dokaza”, a srbijanski mediji prenose da su ih za to obučavali pripadnici bandi iz Meksika. Sumnja se i da su se koristili kiselinama koje su topile tijela otetih osoba. Njih bi u vikendicama koje su koristili prvo tukli i mučili, a zatim brutalno ubili. Navodno su im sjekli uši, nosove, vadili oči, lomili kosti…

Posebno se ističe ubojstvo Milana Ljepoje, nekadašnjeg vođe bande Pink Panter, koji je mučen i ubijen u kući strave u Ritopeku. Prema navodima dnevnog lista Kurir, Ljepoja je ondje mučen 24 sata, poslije čega su ga ubili. Njegovo tijelo su potom raskomadali i potom u više navrata iznosili u vrećama i odvezli automobilom. Istraga je pokazala da su u mreži suradnika Velje Nevolje bili i neki policijski inspektori, tako da je on uvijek bio korak ispred. Tijekom pretresa pokušali su čak i skriti neke od dokaza na koje su naišli. Srbijanski mediji navode da je Belivukova surovost posljedica suicida koji je 1995. godine počinio njegov otac Nebojša Belivuk u obiteljskom stanu u Beogradu aktivirajući ručnu bombu, pri čemu je ubio i svoju suprugu Branku i njezinu majku. U stanu je tada bio i devetogodišnji Veljko, ali je preživio i sve to vidio.

Koristila ih je i vlast

S druge strane, njegova desna ruka Marko Miljković Mare nije imao trauma u djetinjstvu, ali je živim žrtvama vadio oči, rezao uši, nosove i glave. Zbog toga je dobio nadimak Mesar.

Inače, znakovito je i što je do razbijanja grupe Veljka Belivuka došlo u veljači iako su, kako i same navode, državne institucije Srbije prethodno mjesecima pratile grupu. Upravo zbog toga mnogi postavljaju pitanje zašto je do njezina razbijanja došlo baš sada i kakva je uloga u svemu režima, odnosno bivšeg ministra unutarnjih poslova Nebojše Stefanovića i njegova zamjenika Aleksandra Vulina koji je potkraj prošle godine postao šef policije. Naime, ako se sve znalo, zašto Stefanović nije prije nešto poduzeo ili se pak u međuvremenu Belivuk zamjerio nekome kome nije smio. Beogradski novinari kažu da su navijačke skupine, pa tako i Belivuk koji se krio iza navijača Partizana, dosad korištene u više navrata za razne akcije. Jedna od njih je i razbijanje ljetošnjih prosvjeda u Beogradu i drugim gradovima. Dnevni list Danas navodi da je jedan od uhićenih iz Belivukove skupine, Vladimir Grek, snimljen 28. travnja 2020. godine kako ispred sjedišta vladajućeg SNS-a dobiva upute da započne bakljadu protiv oporbe.