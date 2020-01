Velikogorička udruga Sigurna kućica obilježava tri godine rada

Kad su prije tri godine osnovale udrugu Sigurna kućica, četiri volonterke krenule su s misijom pomaganja napuštenim i nezbrinutim životinjama s područja Velike Gorice te udomljavanja pasa iz skloništa s ‘rokom’.

U to vrijeme psi su se nakon 60 dana boravka u skloništu smjeli eutanazirati. Zakon je u međuvremenu promijenjen, roka više nema, ali volonterke Udruge i dalje imaju istu misiju - udomljavati pse iz skloništa. A da bi to uspješno radile, osim suradnje sa skloništem važni su im i svi koji prate njihov rad, pomažu, dolaze u sklonište, udomljavaju pse. I upravo zbog njih Udruga organizira i proslavu svog trećeg rođendana. Ima li za to boljeg mjesta od skloništa?

Rođendanska proslava održat će se u subotu 1. veljače u Skloništu za životinje Velika Gorica, Jagodno 113A. Sve njuškice veselo će vas dočekati i pratiti u šetnjama, a volonteri su pripremili i rođendanske kolače. Druženje traje od 11 do 17 sati.