Veliki zaokret: Crkva podržava interpretativnu izjavu uz Istanbulsku konvenciju

Nakon što je prošloga tjedna, na Veliki četvrtak, u Zadru primio u posjet premijera Andreja Plenkovića, nadbiskup zadarski mons. Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, dao je intervju Hrvatskom katoličkom radiju u kojemu je podržao Vladinu interpretativnu izjavu uz ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Mali otklon od Bruxellesa

– Rekao sam premijeru da je to prikladna stvar u ovome vremenu velike napetosti, da može ukloniti neke problematične stvari. I da je mali otklon od onoga što traži Bruxelles. Postavio sam pitanje, jer nisam ni pravnik ni parlamentarac, koliku izjava ima pravnu težinu. Ako ima pravnu težinu, onda je to vrijedan Vladin potez i rekao sam mu da mi je drago što se nakon te izjave očitovalo i Vijeće EU, koje ponavlja sličnu stvar – rekao je mons. Puljić, dodavši kako je dobro „da je Hrvatska tu dala svoj pozitivan doprinos“. Za prosvjed u Zagrebu rekao je da nije bio rušilački, nego je nakana bila da se objasni što znači usvojiti konvenciju.

– Čini se da interpretativna izjava, koju je Vlada objavila 20. ožujka ove godine, a vjerujem da su razgovarali s „centralom“, a četiri dana nakon toga istu stvar ponavlja Vijeće, govori da zemlje nisu obvezne provoditi tu ideologiju niti uvoditi u svoj sustav. Istanbulska konvencija ne podrazumijeva obvezu pravnog prepoznavanja trećeg spola ili osiguravanja pravnog prepoznavanja istospolnih brakova. Ili treća stvar, nema obveze u formalno obrazovno-kurikularno-edukativne materijale uključiti ono što se specifično odnosi na homoseksualnost ili transrodnost. To je tumačenje, dakle, došlo iz „centrale“. Mi nismo imali tu informaciju, mogli smo pročitati u novinama. Ta informacija objašnjava da država iako ratificira nije obvezna to uvoditi u obrazovni i pravni sustav. U tome kontekstu dobro je da je hrvatska Vlada izdala interpretativnu izjavu jer je to vjerojatno natjeralo i ove u Bruxellesu da objave svoje tumačenje. Može to biti i umirivanje situacije, ali ako je to pravno, onda ima težinu i kamo sreće kad bi se to ozakonilo, bili bismo sigurni da nitko nema pravo nametati rodnu ideologiju u naš obrazovni i pravni sustav – rekao je HKR-u mons. Puljić, dodavši kako mu je drago da Hrvatska ima zaštitne mjere za zaštitu žena i obitelji, ali da je ovdje i pitanje „logika saveza“.

– Možda je EU neki savez u koji se ne ulazi ni osvajanjem, ni prisilama, nego dragovoljnim ulaskom. Ali kad uđeš unutra, onda postoje zajednička pravila i kad se usvaja neki opći zakon o zaštiti obitelji i žena, kao što je ova konvencija, neobično je da, ako svi prihvate, ti ne prihvaćaš. U tom kontekstu Hrvatska nije pod prisilom nego pod nekim protokolom. Moramo onda i mi napraviti „Brexit“ poput Britanaca i izaći iz te zajednice. Kad se donose zakoni ti si pozvan da daš svoj doprinos, a onda parlament diže ruke pa to usvaja. Vatikanski je promatrač uočio da su termini dvoznačni, postoje neki termini koji mirišu na rodnu ideologiju, kao da se nameće nešto što nije prihvatljivo ni nekim kulturama ni nekim državama, i zato su se neke države distancirale, neke nisu usvojile, a neke se dvoume – rekao je Puljić.

Rovovski podijeljeno društvo

Puljić ističe da je naša Vlada u tome kontekstu izdala interpretativnu izjavu koja možda pokušava i onima u Bruxellesu reći da ovo baš i ne dolazi na plodno tlo kod naših ljudi. Naše je društvo rovovski podijeljeno, radi čega? Radi nečega što u sebi nije loše, jer je zaštita ugroženih i žena, ali ima unutra nekih stvari koje su sporne. Izjava koju su oni dali po sebi je dobra izjava, u njoj se otvoreno kaže da Republika Hrvatska drži da odredbe konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav, ni promjenu ustavne definicije braka.