Veliki požar na mostu koji spaja Krim i Rusiju: Gore vagoni, dio mosta se urušio

Danas je 228. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u petak je odobrio Ukrajini 1,3 milijarde dolara hitnog zajma radi dodatnog financiranja kako bi ta zemlja uspjela održati svoje gospodarstvo dok se bori protiv ruske invazije.

8:05 - Spremnik s gorivom zapalio se rano u subotu na Kerčkom mostu, objavila je ruska državna novinska agencija RIA, dok ukrajinski mediji pišu o eksploziji, a na snimkama objavljenim na Twitteru vidi se željeznička kompozicija u plamenu.

Promet je obustavljen na cestovnom i željezničkom mostu, otvorenom 2018. kako bi spojio Krim na rusku prijevoznu mrežu.

"Gori spremnik s gorivom na jednom od dijelova Krimskog mosta. Lukovi nisu oštećeni", objavila je RIA, citiravši pokrajinskog dužnosnika, no nije navela uzrok.

Agencija Reuters prenijela je izvješća ukrajinskih medija koji tvrde da se na mostu dogodila eksplozija u otprilike 6 sati ujutro, a na snimkama objavljenim na Twitteru vidi se kako gore brojni vagoni s gorivom na željezničkom dijelu mosta, dok je dio cestovnog mosta teško oštećen.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi ta izvješća i snimke.

Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je Kerčki most 2018. nakon što je Rusija anektirala Krim 2014., koji je ranije bio pod upravom Ukrajine, što je dovelo do uvođenja sankcija i pogoršanja odnosa sa zapadom.

Rusija je u rujnu najavila aneksiju pokrajina Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja nakon što je održala referendume, za koje Kijev i zapad smatraju da nisu nelegitimni i da su održani pod prijetnjom.

7:45- Rusija je prvi put napala Zaporižju dronovima kamikazama punim eksploziva rekao je regionalni guverner Oleksandr Starukh. Dronovi Shahed-136 iranske proizvodnje oštetili dva infrastrukturna objekta u gradu. Broj mrtvih u raketnom napadu na stambenu zgradu u gradu porastao na 11.

7:40- Ukrajinska vojska ponovno je zauzela 2400 četvornih kilometara teritorija u regiji Kherson na jugu zemlje, rekao je u petak visoki ukrajinski dužnosnik. Zamjenik šefa ureda predsjednika Kyrylo Tymoshenko rekao je da je oslobođeno šest naselja o u okrugu Herson i 61 u okrugu Beryslav.

7:32- Stižu vijesti o eksploziji na Krimskom mostu, koji spaja Krim s Rusijom. Kako je vidljivo na prvim snimkama vidi se kako je dio mosta srušen, a na dijelu mosta sa željeznčikom prugom bijesni požar. Neki izvještaji spominju kako je je most pogođen nekim projektilom, dok drugi pak pišu kako je eksplozija rezultat akcije ukrajinskih boraca. Ruski mediji pišu da je eksplodirao vagon cisterna, ali ne pišu o uzroku eksplozije.

