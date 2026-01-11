Nastaje gigant vrijedan 207 milijardi dolara kojemu je Srbija posebno zanimljiva

Rio Tinto, globalna rudarska kompanija koja u Srbiji namjerava iskapati litij, u ranim je pregovorima o kupnji Glencorea, izjavile su te dvije tvrtke, što bi moglo stvoriti najveću svjetsku rudarsku tvrtku s ukupnom tržišnom vrijednošću od gotovo 207 milijardi dolara. Globalni rudarski giganti utrkuju se u povećanju zaliha metala, uključujući bakar, kako bi imali koristi od energetske tranzicije i potražnje za umjetnom inteligencijom. Ta je situacija izazvala val proširenja projekata i pokušaja preuzimanja, uključujući predstojeće spajanje Anglo Americana i Teck Resourcesa kako bi se stvorio teškaš u industriji usmjeren na bakar. Rio Tinto i Glencore nisu otkrili mnogo o tome kako bi moglo izgledati spajanje, uključujući i koja bi imovina mogla biti uključena, u onome što je drugi krug pregovora u nešto više od godinu dana između njih dvojice nakon što se Glencore krajem 2024. obratio Rio Tintu radi dogovora koji na kraju nije postignut. Kompanije su kasno u četvrtak izjavile da se očekuje da će Rio Tinto otkupiti sve dionice "dijela ili cijelog" Glencorea. Očekuje se da će globalna potražnja za bakrom porasti za 50 posto do 2040., ali se očekuje da će zalihe pasti za više od 10 milijuna metričkih tona godišnje bez većeg recikliranja i rudarstva, izjavila je u četvrtak konzultantska tvrtka S&P Global.

Što se litija i Srbije tiče, portal danas.rs objavljuje kako je znanstveni članak "Utjecaj istraživačkih aktivnosti potencijalnog rudnika litija na okoliš u zapadnoj Srbiji", koji upućuje na potencijalne negativne posljedice po okoliš u slučaju provođenja litijskog projekta Jadar, povučen iz časopisa Nature – Scientific Reports u kom je bio objavljen srpnja 2024. godine. U kolovozu iste godine su profesori Mašinskog i Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, zajedno s glavnim znanstvenikom kompanije Rio Tinto, zatražili od časopisa ispravak ili povlačenje rada koji je potpisalo osam srpskih znanstvenika. U objavljenoj odluci o povlačenju članka, uredništvo Nature – Scientific Reportsa navodi da u studiji nedostaju početne razine kontaminacije, odnosno razine štetnih tvari prije nego što je Rio Tinto počeo provoditi istražna bušenja, kao i da članak nije adekvatno razmotrio procjenu utjecaja na okoliš incidenta iz 2014. godine, kada se u tom području izlio rudarski otpad iz skladištu jalovine Stolice.